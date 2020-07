Fullana, tras la denuncia del PP por injurias: "No va a silenciarnos con estas presiones judiciales"

Fullana se ha pronunciado así tras conocerse este lunes que ha sido denunciado por el PP por injurias y calumnias en relación a esa situación.

En un comunicado, Gerard Fullana ha advertido: "El señor Mazón no va a silenciarnos con estas presiones judiciales" y le ha recordado que el Partido Popular debe entregar "de una vez, las facturas que acrediten el cumplimiento de la ordenanza y que acrediten que no ha habido ningún financiación irregular del partido".

"Nos puede faltar al respeto, nos puede denunciar, puede montar la estrategia judicial que quiera; pero será mucho más fácil que entregue las facturas como ya hemos hecho el resto de partidos", ha opinado Fullana al respecto. Asimismo, ha comentado: "Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestra las facturas? Tampoco dejaremos de criticar la vergüenza que transmiten las conversaciones de Brugal, caso en el que, por cierto, él estuvo imputado. No lo conseguirá con denuncias o sin denuncias".

700.000 EUROS

Compromís ha recordado que, sobre el uso de la subvención del grupo 'popular', "se conoce que entre 2012 y 2019 el grupo político del PP transfirió a su partido poco más de 700.000 euros".

En ese sentido, desde el grupo provincial de Compromís han tachado de "especialmente graves que de esos ingresos no haya no solo una acreditación de gastos mediante facturas sino que además o no existe o ha desaparecido de Intervención la documentación contable al respecto referida al periodo entre 2012 y 2015".

Para Gerard Fullana, "no deja de ser significativo que la primera acción de Carlos Mazón como líder del partido -la semana que viene será ungido presidente provincial del PP de Alicante-, se base en silenciar a quien no piensa como él". "Vuelve la línea dura del 'zaplanismo'", ha señalado el portavoz de Compromís.

Finalmente, desde la coalición han indicado que "no es la primera vez" que políticos de Compromís son "presionados mediante denuncias por ejercer su labor de oposición y haberse expresado sobre casos sospechosos de irregularidades relacionados con el PP".

Así, han indicado que "la base" de la denuncia del Partido Popular conocida hoy son "publicaciones de medios a tenor de las facturas no presentadas por los 'populares' ante la comisión informativa no permanente de fiscalización de cuentas, justo lo contrario de lo que sí hicieron los otros grupos políticos de la Diputación".