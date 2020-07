Abascal dice que Vox es "el muñeco del pim, pam, pum"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo durante un mitin en el centro de Ribeira (A Coruña) que su formación es "el muñeco del pim, pam, pum" y el "blanco de la diana" porque ha hecho "lo que no se atrevió a hacer Rajoy y lo que ha hecho Feijóo en esta tierra" y ha denunciado que el resto de partidos no "condenen las agresiones y el hostigamiento permanente que estamos sufriendo".

En este contexto, ha incidido en varias ocasiones en que su partido se atreve a decir y hacer "lo que el PP no quiere", que es "desafiar el consenso de la izquierda". "Hemos venido exactamente a eso. Vox ha venido a hacer lo que no hizo Rajoy y lo que no hizo Feijóo en esta tierra, que también está mirando con un ojo a la izquierda y con otro al nacionalismo", ha asegurado.

Con ello ha criticado que el resto de partidos "no condenen" las "agresiones" que sufren en sus mítines: "No lo condenan aquellos que mandan a sus matones, pero tampoco aquellos que los sufrirían si no estuviésemos nosotros y que están bien calladitos para que no se hable de Vox".

Seguidamente, Abascal ha ironizado con que "en España no había crispación hasta que llegó Vox". "Lo que no había era debate político, la izquierda decía lo que pensaba y la derechita cobarde obedecía y no discutía. (...) Si crispar es defender nuestras ideas y nuestras convicciones, crisparemos todo lo que haga falta y todo el tiempo necesario hasta convencer a todos los españoles que podamos", ha garantizado.

Al respecto, el líder de Vox ha censurado que "vaya a donde vaya" su partido, los "violentos" y los "intolerantes" tratan de "amedrentar" a sus simpatizantes, refiriéndose a un grupo de decenas de jóvenes que protestaban al fondo de la Plaza de España mientras portaban banderas LGTBI+. En alguna de sus pancartas, se reproducía el tuit con el que la atleta Ana Peleteiro sugirió esta semana a Abascal que "mejor se quedase en casa" en lugar de acudir a su municipio: "Lo único que tiene de verde Galicia son los montes".

En este sentido, el presidente de Vox ha agradecido la labor de los agentes de la Policía Nacional, que no han dejado a los manifestantes acercarse al mitin, y ha cargado contra el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para acusarle de "volver a permitir" que estos grupos estén "a pocos metros" de ellos.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos momentos deberían recibir la orden del delegado del Gobierno para identificar a todos los sujetos mafiosos que están ahí delante, que deberían ser debidamente identificados y disueltos. Iba a decir a pelotazos, pero no hace falta, porque a la primera porra que asome salen todos corriendo", ha dicho entre vítores.

Sobre los protestantes, ha dicho también que van "disfrazados de 'antifas" pero que "no son más que una manada de totalitarios comunistas" que hacen de "matones" del delegado del Gobierno, quien permite que "impunemente" cometan "delitos electorales".

"Por eso nos atrevemos a decir que no estamos asistiendo a unas elecciones libres y democráticas. No todos los partidos políticos concurrimos en igualdad de condiciones", ha aseverado, para seguidamente proclamar, con aplausos de sus simpatizantes: "¡No van a poder con nosotros!".