Mónica Hoyos, desesperada ante la okupa que tiene en su casa: "Lo único que quiero es que se vaya"

La presentadora y colaboradora de televisión Mónica Hoyos ha denunciado esta semana un desagradable episodio que arrastra desde noviembre de 2019. "Tengo una inquilina que no me paga, por lo que ya se convirtió en okupa en mi casa, le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso, no contesta a los burofaxes ni a las llamadas... y sabéis a quien protege la ley?", se desahogaba en Twitter.

Este sábado, Hoyos expresaba en el programa Socialité su desesperación: "Ya basta, por favor, márchese señora, márchese", ha exclamado. Según Hoyos, la okupa le debe unos 10.000 euros en gastos, "entre lo que me ha dejado de pagar, comunidad, agua, demandas, lo que no he hecho con la casa, los impuestos que tengo que pagar", ha enumerado la presentadora.

Al ver que la okupa hace caso omiso de sus peticiones, Hoyos ha puesto el caso en manos de la justicia. "He sido muy buena persona, he esperado 8 meses, no tenía que haber esperado. Tenía que haberlo hecho al mes, en el momento en que te dejan de pagar hay que hacerlo, hay que tomar las medidas. Yo he esperado todo este tiempo para ver si daba un paso al frente esta señora y me decía: 'Mónica, lo siento, me voy. Mónica, no te preocupes'. Si es lo único que quiero, lo único que quiero es que se vaya", ha dicho.

La colaboradora también ha explicado que incluso llegó a presentarse en su vivienda para pedirle explicaciones. "Hace dos semanas estuve allí, con mi familia, y ella llamó a la policía". Cuando los agentes se personaron en el domicilio, intentaron mediar, sin éxito, con la inquilina. "Lo único que ella decía era: 'Ah bueno, pues que me denuncie", ha asegurado Hoyos.

Asimismo, la también actriz ha canalizado a través de un mensaje en Twitter su impotencia al no poder recuperar cuanto antes su vivienda. "Ojalá pronto una ley que si ocupan tu casa y no se quieren ir, inmediatamente sean desalojados. Que no te obliguen a mantenerlos, ¡es una injusticia enorme!", ha lamentado.