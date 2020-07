Mónica Hoyos denuncia que tiene una inquilina okupa y pide justicia

La actriz, presentadora y exconcursante de varios realitiesMónca Hoyos ha denunciado que, "desde noviembre del 2019", tiene una inquilina que no le paga la renta y que se ha convertido en una "okupa".

"Tengo una inquilina que no me paga, por lo que ya se convirtió en okupa en mi casa, le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso, no contesta a los burofaxes, ni a las llamadas... ¿y sabéis a quien protege la ley?", revela públicamente en su perfil de Twitter la peruana.

La ex de Carlos Lozano, de 43 años, asegura que se encuentra en una situación desesperada. "La llamo y me ignora", asegura la televisiva en JALEOS.

Desde noviembre del 2019, tengo una inquilina que no me paga,por lo que ya se convirtió en okupa en mi casa, le he ofrecido que se vaya, que no le cobro y ni caso,no contesta a los burofaxes,ni a las llamadas... y sabéis a quien protege la ley ?? — Monica Hoyos (@hoyosmoni) June 29, 2020

"Entró en la casa en enero del 2019 y en noviembre dejó de pagar. Actualmente me debe aproximadamente unos 6.000 euros", sostiene.

En ese mismo medio, Hoyos pide que se haga justicia con su situación. "Esto es una forma de robo. Somos el único país de Europa con este tipo de leyes que protegen a los okupas y no entiendo la razón. Esto nada tiene que ver con los colores políticos, se trata de justicia y de defensa de todos los que trabajamos por tener algo".