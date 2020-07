Cs reprocha al PSOE que su mala gestión del FITE va a obligar a Albalate del Arzobispo a devolver 160.000 euros

Su portavoz, Antonio Miguel, ha recordado que el Ayuntamiento solicitó 160.000 euros en 2018 para instalar la iluminación LED en el municipio. La instalación debía haber sido legalizada antes del 28 de diciembre de 2018, pero el equipo de gobierno no solicitó el boletín de alta a Industria. "Seis meses después, requirieron al Ayuntamiento la devolución de la subvención por no estar legalizada la instalación", ha subrayado.

En ese sentido, el concejal de Ciudadanos ha mostrado su indignación "por perder 160.000 que el municipio necesita por culpa de un error infantil del PSOE"; al tiempo que ha explicado que el anterior equipo de gobierno "realizó una gestión pésima con este asunto". "Un técnico que evaluó posteriormente la instalación detectó sus graves fallos, desde cuadros obsoletos a farolas sin toma de tierra, sin cajas de conexión o sin cumplir con la distancia reglamentaria a balcones y ventanas", ha añadido.

Además, Antonio Miguel ha reprochado a los socialistas "que ocultaran este asunto a los albalatinos", aunque ahora tengan que ser ellos "quienes paguen con sus impuestos la incapacidad del anterior equipo de gobierno". Ciudadanos considera que los 233.000 euros que se han gastado en este asunto "podrían haberse destinado a mejorar el municipio y cubrir muchas de sus necesidades".

Por todo ello, el portavoz de Cs ha demandado "mayor respeto y pulcritud a la hora de gestionar subvenciones como el FITE", puesto que este fondo "no ha logrado cumplir con su cometido de generar riqueza y empleo en la provincia por culpa de gestiones desastrosas, y en muchos casos partidistas, como a las que acostumbra el PSOE en las últimas décadas". "Somos una provincia con muchas necesidades y no podemos permitir que la incapacidad de algunos dirigentes o los intereses políticos nos obliguen a derrochar, cuando no a devolver, dinero tan necesario para garantizar el futuro de nuestros ciudadanos", ha concluido.