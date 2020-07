Wyoming se 'transforma' en Fernando Simón: "Has visto más mi cara que el balcón de la casa de enfrente"

"Sabéis que soy grupo de riesgo y no puedo andar invitando a mucha gente a este plató. La manera más segura de traerlos aquí es la biotecnología", afirmó Wyoming pidiendo el maletín donde guardan los tubos para 'transformarse' en personajes de la actualidad.

El miércoles, El intermedio anunció que este jueves entrevistarían, en exclusiva a Fernando Simón, y es lo que intentó el presentador, como ya había hecho a lo largo de la temporada con Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso.

"Vamos a ver que hay: Irene Montero, Pablo Motos, Angela Merkel, Cayetana Álvarez de Toledo...", comentó Wyoming, que quitó el tapón del último bote para olerlo: "Este se ha agriado durante la cuarentena".

Entonces encontró el tubo de Fernando Simón, portavoz de Sanidad y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: "¡Este sí! Me gusta y, además, tiene anticuerpos. Salud y que viva la Fase 3", exclamó Wyoming antes de tomarse el líquido amarillo que tenía el tubo.

"Bienvenido a 'Entrevistas por la cara', una cara que has visto más estos meses que el balcón de la casa de enfrente", concluyó Wyoming/Fernando Simón antes de pasar con Dani Mateo para la entrevista.

🔴 Wyoming ha tomado el ADN de Fernando Simón para poder tenerlo en el plató y hacerle una nueva 'Entrevista por la Cara'. ▶ #elintermediohttps://t.co/QfA7RzYMU5pic.twitter.com/6e7ndWY1aB — El Intermedio (@El_Intermedio) July 2, 2020

Entrevistado en directo

Al comenzar, el periodista quiso darle la mano, pero el portavoz de Sanidad y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias le roció con desinfectante porque "si te proteges tú, proteges a los demás. Para acabar con esto debemos estar juntos, pero separados, a más de dos metros de distancia".

Dani Mateo que Simón "ha estado sometido a un especial nivel de estrés, exposición y responsabilidad". A lo que el invitado le respondió que "en mis 38 años de vida yo jamás me había enfrentado a una situación semejante".

El colaborador le corrigió afirmando que "según mis datos usted está a punto de cumplir 57". Simón/Wyoming, tuvo que reconocer que "no te pongas tiquismiquis, todo el mundo sabe que, a mí, las cifras me bailan". Eso sí, a pesar de las críticas "jamás me he planteado tirar la toalla porque no pienso abandonar el barco", añadió.

Fernando Simón explica a @DaniMateoAgain en su 'Entrevista por la Cara' por qué está bajando la curva de descalificaciones a su persona: "Vuelve el fútbol y la gente se centra más en los insultos a los árbitros". #elintermediohttps://t.co/Fj1Rw2un2R — El Intermedio (@El_Intermedio) July 2, 2020

También destacó que "la curva de descalificaciones hacia mí se está aplanando. Creo que es por el fin del confinamiento, y a la vuelta del fútbol, ya que la gente se centra más en los insultos a los árbitros".

"No dejo indiferente a nadie, soy como la piña en la pizza", concluyó admitiendo el portavoz de Sanidad y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en la entrevista que le hizo Dani Mateo.