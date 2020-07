Illa incide en la "trazabilidad" de los brotes y la necesidad de respetar el aislamiento: "Esto no es una broma"

En un acto en Santiago en apoyo al candidato socialista a las elecciones del próximo 12 de julio, Gonzalo Caballero, el ministro de Sanidade ha apuntado que, según sus datos, en España hay en estos momentos 58 brotes. En el caso de Galicia, ha reconocido que el más numeroso es el que afecta a A Mariña, en Lugo, con 47 casos confirmados.

Así, en relación a los brotes, Illa ha querido "agradecer" su papel a los alcaldes de las localidades afectadas, que "han tenido una actitud correcta de sensibilización de la población", al tiempo que ha incidido en la importancia de "respetar la cuarentena de las personas" positivas o en vigilancia por ser contactos estrechos. "Esto no es una broma, tienen que respetarla", ha destacado.

Finalmente, ha subrayado la relevancia de que cualquier persona que tenga algún tipo de síntomas "no dude" y "se ponga en contacto con las autoridades sanitarias" cuanto antes. "Hay brotes en todas partes, pero hay que mantener una actitud con la guardia alta y de mucha prudencia", ha zanjado.

El ministerio, ha explicado Salvador Illa, tiene conocimiento de los brotes de COVID-19 "cuando los notifican las comunidades", a las que ha avisado de la importancia de "tener la trazabilidad" de los casos, conociendo "por que se han infectado y de quien se han infectado".

Sobre los casos importados, como el que dio origen al brote de Barbanza, ha explicado que los "hay en todos los países" y ha garantizado que se hacen varios controles en los accesos aeroportuarios para localizarlos. "Y la prueba de que detectamos los casos importados es que estos controles estén funcionando", ha añadido.

"MUCHA PRUDENCIA"

En la 'nueva normalidad', ha dicho Salvador Illa, es necesario "tener mucha prudencia" para evitar la propagación del virus. "He visto imágenes que no me han gustado nada", ha advertido, en referencia a fiestas o celebraciones, tras lo que ha indicado que "esto va a salir bien si no le perdemos el respecto al virus".

En relación a esta cuestión, el ministro ha reconocido que "la pandemia en el mundo no está yendo bien" y que España ha conseguido su "control" con "mucho esfuerzo", una vigilancia que ha instado a mantener. "Si hacemos esto hasta que consigamos una vacuna, podremos dar por eliminado el virus en nuestra tierra", ha apostillado.

LAS CIFRAS "ESTÁN CLARAS"

Preguntado acerca de las críticas del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reclamando claridad en la cifra de afectados, el ministro ha indicado que el jefe del Ejecutivo gallego "sabe que las cifras están claras, porque son las que dan las comunidades autónomas". "Son las cifras que me trasladan y las que nosotros damos a conocer", ha zanjado.

Del mismo modo, ha puesto de relieve "el trabajo de todas las comunidades autónomas" en este periodo en el que "todo el mundo ha intentado hacer las cosas lo mejor posible para combatir la COVID".

Frente ha la pandemia, ha advertido Illa, "ha habido una única herramienta que ha funcionado en todo el mundo, que es confinarse", la medida por la que optó España con "un confinamiento muy duro" que "ha dado resultado" y "ha beneficiado a todos los españoles".

"Confinamos igual en Galicia que en La Graciosa, en Formentera, en Soria o en Vitoria, y eso ayudó a todos los españoles", ha explicado el ministro, que ha puesto en valor también la desescalada "flexible" y "asimétrica" en función de la evolución de la pandemia en cada territorio y la "cogobernanza" establecida con las comunidades autónomas.