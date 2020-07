Andreu agradece el trabajo de Cruz Roja en la pandemia: "Habéis sido claves porque no lo podíamos haber hecho solos"

Concha Andreu ha realizado este jueves una visita a la sede de Cruz Roja La Rioja junto con la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, Ana Santos, para conocer las actividades que han realizado durante la pandemia y los equipos involucrados.

Tras la visita, Andreu ha reconocido que, en los meses pasados, "hemos necesitado muchas ayudas porque no podíamos hacerlo solos" y gracias a los voluntarios y a Cruz Roja "hemos sido capaces de coordinarnos entre todos" y ofrecer los servicios esenciales. "Gracias porque sois claves", ha reiterado.

Además, la presidenta regional ha reconocido que, ante el esfuerzo también económico que ha realizado la entidad durante estos meses, "mi Gobierno muestra su compromiso y yo os doy mi palabra para poder ayudaros económicamente" y mejorar la situación de Cruz Roja porque "es un orgullo que seáis colaboradores".

Cruz Roja además de las labores más visibles que realiza con el servicio de ambulancias y asistencia a la ciudadanía "es un actor esencial en nuestra sociedad y representa valores que comparte con este Gobierno: solidaridad, justicia social, respeto, tolerancia, colaboración, voluntariado", ha concluido.

758 VOLUNTARIOS

En el caso de La Rioja, la entidad cuenta con ocho sedes locales repartidas por Haro, Santo Domingo, Nájera, Cenicero, Logroño, Arnedo, Calahorra y Alfaro. Durante la pandemia han trabajado como voluntarios 758 personas, de las cuales 298 han sido nuevas incorporaciones. "Esta cifra de nuevos voluntarios es la que solemos tener en todo un año, y en unos pocos meses, la solidaridad de los riojanos ha sido más que evidente", han afirmado desde Cruz Roja. Las horas de actuación durante la pandemia han sido de más de 10.400.

Dentro del Plan Cruz Roja Responde, en el Área de Salud se han realizado, en estos meses de pandemia, un total de 327 traslados para transporte sanitario, toma de muestras, altas médicas o estudios serológicos. También se ha colaborado en 113 ocasiones con centros hospitalarios en entregas de medicación o infraestructuras y se han realizado 600 apoyos psicológicos (la mayoría por teléfono).

En el área de Servicios Sociales se han realizado 3.214 entregas de productos básicos a personas aisladas y vulnerables, 225 atendidos en teleasistencia, 111 en albergues y centros de acogida y 204 apoyos psicológicos a residencias y sus trabajadores.

En el ámbito educativo, desde Cruz Roja se han realizado 1.300 entregas a domicilio de tareas escolares, juguetes, material escolar, libros de lectura y merienda y almuerzos. Se han realizado un total de 2.532 llamadas de seguimiento y 499 entregas tecnológicas (tarjetas sims y dispositivos electrónicos).

También han atendido a 809 personas en cuestiones relacionadas con el empleo, han respondido un total de 34.108 llamadas sobre información y seguimiento y se han repartido 40.000 mascarillas en colaboración con los Ayuntamientos.

RECUERDO A LOS FALLECIDOS

Por su parte, el presidente de Cruz Roja La Rioja, Fernando Reinares, ha querido hacer una mención especial a las personas fallecidas con coronavirus y sus familiares valorando como "devastador" el impacto que está teniendo tanto en la salud como en la economía de nuestro país.

En Cruz Roja, ha continuado, "trabajamos por el bienestar de las personas" y ha destacado que, a nivel nacional, la entidad ha destinado 100 millones de euros (30 millones hasta el 31 de mayo y 70 millones después) para contribuir a la mejora de la vida de las personas y paliar el virus. "Que tengan alimentos, que tengan salud y que tengan un bienestar dentro de la pandemia, esos eran nuestros objetivos", ha señalado.

Ante ello, ha continuado, "lo único que pido a las Administraciones públicas y a la sociedad en general es que nos apoyen desde el punto de vista económico porque Cruz Roja se va a ver mermada en ese sentido y agradeceríamos la colaboración de todos".

"LAS CRISIS UNEN A LAS PERSONAS"

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales, Ana Santos, ha querido destacar el papel de Cruz Roja durante la pandemia que ha sido "muy relevante".

"Las crisis pueden unir a las personas y, durante estos meses, hemos estrechado lazos de trabajo y afecto que continuarán durante mucho tiempo", ha explicado Santos.

Además, ha recordado, en estos meses "duros" hemos trabajado de forma estrecha "con objetivos comunes y cooperando" atendiendo a personas y familias sin recursos o vulnerables, a personas mayores solas "a través de un dispositivo telemático con el que se sintieran acompañadas" y con una ERIE Psicosocial "para ayudar a las personas que más han sufrido, residentes de centros de mayores, sanitarios y población en general".

Santos ha destacado del dispositivo que se creó el pasado 9 de marzo con Cruz Roja y el Banco de Alimentos para distribuir alimentos no perecederos y frescos y productos de higiene "a personas, unas con recursos y otras no, pero con un denominador común; no tener una red de apoyo social ni familiar y que estaban aisladas por ser positivos de COVID-19".

Por todo ello, "y por el esfuerzo realizado", Santos ha mostrado su agradecimiento por "la encomiable labor" realizada por Cruz Roja.