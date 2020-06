Feijóo apela a los mayores: "Que nadie decida por vosotros, los colegios son el sanctasanctórum de Galicia"

"Hablad con los vuestros, que vayan a votar todos. Que nadie decida por vosotros. Un mayor no tiene menos capacidad para decidir, un mayor tiene más experiencia, porque tiene más año. Que no digan que ir a votar es un problema de riesgo", ha enfatizado Feijóo.

De hecho, el también mandatario autonómico ha garantizado que los 2.000 colegios electorales están "inspeccionados por inspectores", que la propia Xunta ha habilitado a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, y son "lugares seguros". Son "el sanctasanctórum de Galicia", ha proclamado.

Así, en una nueva apelación a las personas mayores, les ha pedido que acudan a votar dirigiéndose a "todos los que quieren estabilidad en sus pensiones, estabilidad de sus hijos y nietos, y contribuir a esa estabilidad de la familia".

"¡Pensad en los vuestros! No es lo mismo una opción que la otra. Son antitéticas, son el alfa y el omega", ha aseverado Feijóo, quien, como hizo en el debate electoral a siete bandas en la CRTVG -al que fueron invitados las formaciones con representación y otras extraparlamentarias- ha vuelto a contraponer su "estabilidad" con el "multipartito" que conformarían las fuerzas por la izquierda.

En su discurso en el municipio pontevedrés de Ponteareas (Pontevedra), en donde ha estado acompañado por la que exresponsable de Turismo de Galicia, Nava Castro, Feijóo ha llamado a votar por "la victoria de Galicia". "En Galicia sabemos lo que queremos, sabemos lo que votamos y votamos por la victoria", ha enfatizado

"NO DAR NADA POR HECHO"

"No demos nada por hecho", ha apelado el dirigente popular, quien ha apelado a que las elecciones "no hay que darlas por perdidas, ni por ganadas", rememorando al propio presidente fundador Manuel Fraga. "No vamos a darlas por perdidas, pero de igual forma no las vamos damos por ganadas. Votemos con la cabeza y el corazón", ha aseverado, sobre la advertencia de que "el social populismo no es bueno para Galicia".

Feijóo, que se presenta como defensor de una "mayoría silenciosa", ha remarcado que es la mayoría que quiere "entendimiento, estabilidad en sus vidas y sus familias, y que busca experiencia cuando tiene un problema".

El dirigente popular ha ofrecido "certezas" frente a los demás candidatos y ha dudado, de hecho, que "esa fragmentación partidista exista en la sociedad real".

"Que si Feijóo es de la ultra derecha o de izquierdas, que si soy nacionalista o lo contrario, que si Feijóo es mucho del PP o nada", ha enumerado, en relación a las declaraciones de sus rivales políticos. Así, "por mucho que el multipartito lo repetía", él, se defendió, "repetía la palabra que nos convoca": "Yo me sirvo exclusivamente a todos los gallegos, sin condición ni división".

El candidato popular ha dicho que "no va de elegir una ideología u otra, va de elegir la mejor opción", y él es quien "puede aportar más confianza y experiencia", por lo que ha garantizado "presupuestos, estabilidad y gobierno".

Feijóo ha dicho que "no será fácil", porque los indicadores económicos apuntan a un retroceso. Así, y tras recordar la situación difícil de los peores años de la crisis, el líder popular ha anticipado que el año 21 y el 22 serán de "extraordinaria" complejidad.

Feijóo ha reconocido que "nadie puede predecir el futuro" mientras que no haya un tratamiento eficaz y una vacuna para el nuevo coronavirus, pero "ante las incertezas" que se presentan en el futuro, Feijóo ha ofrecido "estabilidad, presupuestos y gobierno". "Y a eso nos comprometemos"

En el acto, también intervino Nava Castro, que defendió la gestión en la crisis sanitaria de Feijóo al frente de la Xunta. "Al ver la televisión, me sentía orgullosa de ser gallega", ha manifestado la candidata y exresponsable de Turismo de Galicia, en referencia a las intervenciones de Feijóo, las cuales "mantenía" al día siguiente. Frente a él, situó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a quien reprochó los cambios en sus decisiones.