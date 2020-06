Enfrentamiento en 'AR' entre Terradillos y Monedero: "Aquí manda la que está en el medio. ¡Monedero, te callas!"

El caso Dina, que afecta a la ejecutiva de Podemos, ha estado muy latente esta semana en El programa de Ana Rosa. Este martes, María Claver, periodista de Okdiario, y Juan Carlos Monedero, exsecretario de Podemos, se han enfrentado en la mesa de debate respecto a este tema.

Entre ambos colaboradores, por lo general, se desata la tensión y a la que se unen múltiples interrupciones del uno al otro. En pleno auge del debate, la sustituta de Ana Rosa Quintana durante el verano, Ana Terradillos, ha pedido en varias ocasiones a sus compañeros que dejaran paso a otros temas o incluso a algún espacio publicitario.

Juan Carlos Monedero se ha mostrado molesto tras una de estas interrupciones y la presentadora se ha justificado así: "A mí también me cortan, son órdenes de la directora", ha argumentado. No obstante, la tensión entre Claver y Monedero ha seguido protagonizando la primera sección de la mañana.

"Ella me interrumpe y ahora me dices que no puedo seguir hablando"

La periodista de Okdiario estaba exponiendo algunas de las novedades sobre el caso Dina que desarticularían algunas de las declaraciones aportadas por el vicepresidente, Pablo Iglesias. Monedero defiende la posición de su ex compañero de partido y se disponía a leer la sentencia de juez para desmontar las acusaciones de Claver, cuando la colaboradora le ha interrumpido en varias ocasiones.

Ana Terradillos iba a dar paso a un tema de turismo cuando el colaborador se ha quejado en directo: "Ella me interrumpe y ahora me dices que no puedo seguir hablando". "Aquí manda la que está en el medio. ¡Monedero, te callas!", ha respondido tras volver a intentar continuar con el programa. Tras la reprimenda de la conductora del programa, los colaboradores han continuado el debate respecto al nuevo tema planteado sobre la mesa.