PP invita a Revilla a consensuar plan de legislatura para "resucitar" Cantabria y le ofrece pacto de PGC

"Plan de recuperación, directrices presupuestarias para lo que resta de legislatura y Presupuestos garantizados hasta 2023". Así, ha resumido Buruaga la propuesta que ha lanzada esta tarde a Revilla durante su primera intervención en el Debate del Estado de la Región.

La dirigente del PP ha aclarado que para el PP la "única urgencia" que hay es "reactivar Cantabria". "Nosotros no tenemos ningún interés en el Gobierno. Nosotros no pedimos cargo ni consejería a cambio de ese compromiso. Tan solo ofrecemos estabilidad y pedimos un cambio en unas politicas de izquierda que Cantabria no quiere y que no funcionan", ha dicho.

En su discurso, Buruaga ha subrayado la necesidad de "pisar el acelerador" y preparar ya la "reconstrucción" de Cantabria "como si nos fuera la vida en ello". "Porque nos va", ha añadido la popular, que ha señalado que Cantabria, antes de que llegara la crisis sanitaria, ya llevaba "muchos meses" en "alarma económica", "desaceleración" y "graves apuros" en su tejido productivo y afectada por el "virus" del "desgobierno". En este contexto, ha afirmado que el COVID-19 ha sido la "puntilla".

Por todo ello, este plan para reconstruir Cantabria debe servir, no solo para superar el "trauma" dejado por el coronavirus en el sistema productivo sino para solucionar también los "serios problemas" que ya "arrastraba".

La dirigente 'popular' se ha quejado de que mientras "todo el mundo" y todas las comunidades "tienen un plan" para salir de la situación dejada por el COVID-19, Cantabria no lo tiene y ha afirmado que le "preocupa" y "solivianta" ver al Gobierno tres meses después del inicio de la pandemia "en modo espera".

"Parece que la única misión de la autonomía de Cantabria en esta vida es esperar al Gobierno central", se ha quejado Buruaga a Revilla, al que ha recordado que "no hay poder sin responsabilidad" y le ha instado a "consensuar un verdadero plan para la recuperación económica de Cantabria".

Dicho plan debe servir para "hacer una transfusión de sangre" al tejido productivo regional, para "invertir y activar fuentes de riqueza" y para "atender la economía de la gente".

A su juicio, se deben de concentrar todos los recursos en activar la economía productiva de la comunidad y apoyar a quienes crean empleo.

Además, ha subrayado la necesidad de "comprometer al Estado" pero -ha precisado- "no con vagas palabras, sino con una tabla Excel de inversiones con financiación y calendario".

En su intervención, Buruaga ha atacado al Gobierno de España (PSOE-Unidas Podemos) y su comportamiento con Cantabria, "a la que no da ni agua".