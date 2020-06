Steve Bing dejó escritas cartas para sus hijos antes de suicidarse

El pasado 24 de junio se confirmó que el multimillonario Steve Bing, de 55 años, se había suicidado tras saltar desde el piso 27 de un edificio de apartamentos en el barrio Century City, de Los Ángeles. La triste noticia dejó sin palabras al entorno cercano del cineasta y filántropo, del que ahora se sabe que dejó escritas unas notas para sus dos hijos antes de tomar la trágica decisión.

Fue el presentador de televisión Billy Bush quien aseguró que su amigo había dejado "una carta para cada hijo" que entregó al portero del edificio antes de precipitarse al vacío. En este sentido, apuntó que el productor padecía "una depresión con D mayúscula", según ha recogido este lunes Daily Mirror.

El empresario había tenido dos hijos: Damian, con la actriz Liz Hurley; y Kira, con la tenista Lisa Bonder. En ambos casos negó su paternidad y en las dos ocasiones las pruebas de ADN confirmaron lo contrario.

Asimismo, tras conocerse el terrible desenlace, Damian Hurley, que nunca llegó a conocer a su padre, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales en el que agradecía las muestras de cariño recibidas. El joven de 18 años y su progenitor habían mantenido un acercamiento cuando este cumplió la mayoría de edad, incluso mantuvieron una conversación por teléfono.

Elisabeth Hurley también lamentó la noticia, tal y como confirmó en su perfil de Instagram, donde compartió unas imágenes con Bing. "Me entristece más allá de lo creíble que mi ex Steve ya no esté con nosotros", dijo, a lo que añadió: "Es un final terrible. El tiempo que pasamos juntos fue muy feliz y estoy publicando estas imágenes porque aunque pasamos por momentos difíciles".