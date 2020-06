Elizabeth Hurley, desconsolada tras la muerte del productor Steve Bing, el padre de su hijo, a los 55 años

Está absolutamente devastada. No se lo puede creer todavía. Y sin embargo, ha sido tal cual se lo han contado. Elizabeth Hurley ha recibido una de esas noticias que le quiebran a uno la vida cuando menos lo esperaba: su expareja y padre de su hijo, el productor Steve Bing, ha fallecido.

El multimillonario ha muerto a los 55 años tras precipitarse desde el piso 27 del Ten Thousand, un lujoso rascacielos del área metropolitana de Los Angeles, concretamente del distrito de Century City, entre Beverly Hills y Santa Monica, tal y como ha informado el canal de noticias TMZ.

Aunque la modelo británica, que nació el mismo año del difunto, no tenía una relación idónea con su expareja, le ha dedicado unas hermosas palabras en Instagram, compartiendo a su vez un álbum de fotografías de cuando estuvieron juntos.

"Estoy tan triste que no puedo ni creer que mi ex, Steve, ya no esté entre nosotros", comienza diciendo Liz Hurley. "Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable", asegura.

"El año pasado volvimos a estar cerca", confiesa la protagonista de Al diablo con el diablo. "La última vez que hablamos fue en el cumpleaños número 18 de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora y agradezco a todos por sus hermosos mensajes", termina diciendo.

Damian, el hijo que comparten y que acaba de cumplir la mayoría de edad comenzando en el mundo de las pasarelas, fue gran parte del desencuentro entre sus padres. Elizabeth Hurley acababa de romper con Hugh Grant tras varios años juntos, y comenzó el milenio con un breve romance con Steve Bing.

Sin embargo, el affaire entre la actriz y el productor de cintas como Get Carter, con Sylvester Stallone o las incursiones en la animación de Robert Zemeckis (Polar Express y Beowulf) así como uno de lo mayores apoyos del Partido Demócrata y especialmente de Bill Clinton, fue muy breve y en marzo de 2001 rompieron, antes incluso de saber que Elizabeth estaba embarazada.

Es por ello que, cuando la noticia salió a la luz, Bing, heredero de una fortuna inmobiliaria de alrededor de 520 millones de euros, negó y cuestionó que ese hijo fuese suyo, por lo que ella pidió una prueba de paternidad y el ADN demostró que sí era el padre.

Además de Damian, Steve Bing, que sufría depresión, por lo que no se descarta la hipótesis del suicidio, tuvo otra hija, Kira Kerkorian, fruto de su relación extramarital con la tenista Lisa Bonder, que estaba casada con Kirk Kerkorian, un millonario de Las Vegas 48 años mayor que ella..