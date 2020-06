Joaquín Sabina se casa en secreto con Jimena Coronado

Joaquín Sabina y su pareja desde hace más de 25 años, Jimena Coronado, han contraído matrimonio este lunes a las 12 horas de la mañana en el Registro Civil de la calle Pradillo, en Madrid, en una ceremonia de carácter privado, tal y como informa El País.

El enlace ha estado oficializado por la secretaria del juzgado y también han estado presentes el cantante y amigo del compositor, Joan Manuel Serrat; y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El intérprete, que se protegía con la mascarilla, llevaba un sombrero de paja e iba vestido con un traje de color azul, una camiseta negra y deportivas. Por su parte, Coronado también cubría su rostro con una mascarilla y lucía un vestido azul oscuro, según se comprueba en la fotografía publicada por El País.

Tras la ceremonia, los recién casados se han marchado a almorzar acompañados de un grupo reducido de personas, entre los que se encontraba Serrat, quien ya anunció en noviembre de 2019, durante su gira en Argentina, que su compañero le había pedido matrimonio a la peruana. "El día que la Jime cumplió 50, doblé la cerviz y en verso...", confirmó el autor de Mediterráneo.

Desde entonces, poco se sabía del discreto acto que, finalmente, ha tenido lugar este lunes. "Iba a ser algo muy privado también se sabía, ahora esperamos que nos llamen y nos inviten a comer en algún restaurante, nada más", ha avanzado el círculo cercano de la pareja a Vanitatis (El Confidencial).

Joaquín Sabina y Jimena Coronado, en Madrid. GTRES

Sabina y Coronado, que viven juntos desde hace dos años en la capital española, concretamente en Tirso de Molina, se conocieron hace 26 años. En 1994, Coronado fue a retratar a Sabina en una suite del hotel Sheraton, de Lima -ciudad natal de la ya esposa del poeta- para el diario El Comercio. Por aquel entonces ambos tenían pareja, aunque retomaron el contacto meses después.

Coronado, quien ha ejercido como representante y fotógrafa oficial del músico, le ha acompañado en momentos muy duros: no solo le apoyó en su etapa de depresión y durante sus adicciones; sino que también estuvo a su lado tras el ictus que sufrió en el 2001. "¡Jime! ¡Llévame al hospital! No me puedo levantar...", gritó Sabina en medio del susto.

El 12 de febrero de este año, el compositor se precipitó inesperadamente en el WiZink Center y tuvo que ser intervenido de urgencia de un hematoma craneal. El accidente y la crisis del coronavirus provocaron que el enlace se pospusiera. Asimismo, la pareja por fin puede marcar el día 29 de junio de este año como un capítulo más en su historia de amor.