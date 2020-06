El gesto de Oriana Marzoli con Macarena Millán en 'La casa fuerte' por el que Rafa Mora pide "medidas disciplinarias"

Desde el minuto uno, Oriana Marzoli se mostró como una de las concursantes más conflictivas de La casa fuerte. En esta ocasión, el foco de sus críticas ha sido Macarena Millán, la más desconocida del formato y pareja actual de Rafa Mora.

El problema empezó cuando Fani Carbajo escuchó una conversación en la que Maite Galdeano, Leticia Sabater, Yola Berrocal y Macarena Millán se autodenominaban "las superpoderosas" y marcaban distancia con el resto de concursantes de la casa, formando un grupo.

Carbajo le transmitió el momento a sus actuales aliadas en el formato, Cristina y Oriana, y las tres le echaron en cara a Millán "su distanciamiento" desde que comenzara a juntarse con Maite Galdeano, ante lo que Millán se defendió diciendo que era "neutral" y había "encontrado apoyo en ellas".

Oriana saca la cama de Macarena del porche

"Como no te mojas, de nosotras no te esperes nada", le espetó entonces Oriana Marzoli. Pero las acciones de la chilena no se quedaron ahí, pues decidió sacar el colchón de Macarena del porche en el que duermen la mayoría de los asaltantes para ponerlo en medio del campo, junto al de Maite Galdeano. "Amiga de las falsas... pues te vas a ir a dormir ahí abajo con ellas, porque me sale de los cojones", dijo mientras arrastraba el colchón.

Hizo lo mismo con algunas de sus cosas, Yola Berrocal salió en defensa de Millán y le exigió a Oriana que no volviera a tocar nada suyo: "Hay unos límites en la vida, haztelo mirar. No cojas nada más de ella. Vamos a dormir donde nos dé la gana. Tienes mucha falta de autoestima y carencias".

Ya en la gala, Millán dio su versión de los hechos: "Soy cero manipulable, voy con Maite porque la considero una maravillosa persona. Además, Iván me decepcionó desde el principio porque no me apoyó, y lo pasé bastante mal".

Rafa Mora pide un toque de atención

Desde el plató, Rafa Mora, pareja de Millán, mostró su indignación por las imágenes. "Estoy preocupado y, como no hay 24 horas, no puedo ver cómo está o si le da algún bajón por esto. A veces me arrepiento de haberla animado a entrar en el reality. Macarena está en desigualdad de condiciones, porque Labra no la ayuda y la insulta".

"Cuando veo todo esto pienso que es un abuso y, al igual que se le dio un toque a Yiya en Supervivientes, creo que esto está tomando tintes oscuros ya. Macarena no es alguien que incite a que la traten mal, creo que se deben tomar medidas disciplinarias. Oriana me prometió que, como mi novia era novel, la iba a apoyar, pero no lo ha cumplido", reveló Mora.