El inusual detalle del pie de Fani Carbajo que no pasa desapercibido en las redes

Durante el debate de La casa fuerte, presentado por Sonsoles Ónega, uno de los momentos más reseñables fue cuando el programa le dio a Fani Carbajo la oportunidad de hablar con su tía Maite después de que esta hiciera un 'polideluxe' junto a su hermana Raquel, quien aseguró que Carbajo se había dedicado a la prostitución.

Maite se centró en transmitirle ánimos y tranquilidad a su sobrina, pero tras las insistencias de la presentadora del formato, también le contó a Fani que, según el artilugio de Conchita, Raquel no mintió cuando aseguró que su sobrina se había prostituido en un chalet de Aravaca.

Lejos de amedrentarse, Fani hizo una advertencia a su tía Raquel cuando le recomendó que ahorrase todo el dinero que está ganando gracias a hablar de la polémica, pues "lo va a necesitar para pagar las demandas y un abogado".

El inusual detalle del pie de Fani Carbajo

Sin embargo, en Twitter se fijaron en algo más allá de las palabras de la protagonista de La isla de las tentaciones. Y es que, a muchos usuarios les pareció ver, en el plano previo a la conversación entre Maite y Fani, que esta tiene seis dedos en el pie izquierdo.

"Decidme que veis seis dedos, por favor. Si no, estoy loco", comentó el artífice de un tweet en el que se adjuntó la imagen del inusual detalle. "Lol, pero si parece una pezuña de águila" o "Pensé que estaba mareado, que ya no sabía contar o que sufría demencia, pero no, ya veo que no era el único que vio lo mismo", respondieron otros usuarios.