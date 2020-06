Lolita, en 'Sábado deluxe': "Estoy muy orgullosa de ser titiritera y voy a defender la cultura por encima del todo"

Lolita Flores fue la encargada de abrir el último Sábado deluxe. La artista respondió a las preguntas de Jorge Javier Vázquez sobre su confinamiento, sus proyectos futuros y algunas cuestiones sociales y políticas.

Al inicio de la entrevista, la cantante habló de cómo está más valorada por su trabajo musical en América Latina. "Allí me siguen llamando, pero aquí no. En América Latina nunca me comparan con mi madre, siempre se me ha visto de manera independiente", explicó.

La también actriz explicó que había sufrido por la inactividad del confinamiento y que, tanto ella como su hijo, pasaron miedo. "He llorado mucho, echaba mucho de menos a la gente, no me gusta la soledad. Yo no puedo estar encerrada. El Facetime y las videollamadas me han dado la vida, me ponía con mis amigas con mi cervecita y mis chochos (altramuces)".

"Me encontré conmigo misma hace muchos años. yo no vivo para trabajar, trabajo para vivir, y me encanta" dijo, distanciándose en los discursos que ven la parte positiva a la cuarentena. Además, añadió una anécdota sobre la misma. "En mi cumple, en el que hice 62 años, me emborraché yo sola y me quedé tan tirada en el sofá que mi hijo salió a sacar al perro y no me enteré cuando vino, le dejé en la calle", contó entre risas.

Pero Flores terminó sacando provecho profesional y, según avanzó, ha creado una productora durante la cuarentena. Desde ahí busca crear sus propias obras y también "producir a actrices y escritores que no tienen la plataforma para ello o mi suerte".

La cantante se declara "orgullosa de ser titiritera"

Quiso reafirmar su compromiso con la cultura, dando la cara por los "titiriteros" y quejándose por la incógnitas hacia el sector por parte de las instituciones durante los últimos meses. "Los artistas no podemos trabajar por videollamada... el problema ha sido la incertidumbre, no saber".

"Estoy muy orgullosa de ser titiritera", dijo en alusión al mensaje de Vox en el que se dirigía con esa palabra a los artistas. "Voy a defender el arte y la cultura por encima de todo. Los niños deberían de conocer no solo la Play, sino ir más al teatro, hay que hacer más teatro para niños y que aprendan a admirar la cultura de nuestro país, que consumimos mucha extranjera", agregó.

La cantante también se posicionó sobre otros conflictos políticos y sociales. Se quejó de que, durante el confinamiento "no se abrieran los parques para los niños" y de que se permitiera la manifestación del 8 de marzo.

Además, añadió que, de ser ciertas las últimas polémicas vertidas sobre el Rey Emérito, se sentiría muy apenada, pues había coincidido con él en muchas ocasiones y siempre había sido ejemplar: "Da pena enterarse de que gente a la que aprecias hace cosas que te decepcionan".