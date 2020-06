Risto Mejide y Laura Escanes arrasan con su imitación de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

La participación de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en La última cena ha servido de inspiración para Laura Escanes y Risto Mejide, que han imitado en un divertido vídeo de TikTok una conversación entre la colaboradora y el presentador de Sálvame.

La transcripción que el matrimonio reproduce a la perfección es la siguiente: "Vamos a cocinar juntos. A ver, Belén... ¿Y quién presenta? Es que... ¿Pero tú hoy me vas a ayudar en la cocina? Escucha una cosa... ¡Ay, qué nerviosa me he puesto! A ver, yo te voy a ser muy sincero, Belén. Tú no sabes hacer nada, Jorge".

Laura Escanes ha subido el vídeo de la imitación a Instagram, donde ha escrito, en un guiño a la conversación del programa, "tú no sabes hacer nada, Risto Mejide", y ha enviado un saludo cariñoso a los protagonistas de la conversación: "Os amo, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez".

La parodia ha acumulado en cuestión de horas más de 700.000 reproducciones en Instagram. Las reacciones positivas tampoco han tardado en llegar. "Lo habéis clavado", "De lo mejor que he visto en mucho tiempo" o "Qué bien os ha quedado", han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.