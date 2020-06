Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez se reconcilian en 'La última cena': "Sois una lección para mucha gente"

Tras las pistas falsas que se dieron en Sálvame sobre el compañero de cocina de Belén Esteban que llevaron a la 'princesa del pueblo' a pensar que podría ser Isabel Pantoja o Maluma, Jorge Javier Vázquez fue el elegido para preparar un menú compuesto por croqueta deconstruida, solomillo Wellington y mousse de chocolate con churros.

Pese a la visible incomodidad que mostró Esteban al enterarse de la noticia ante un Jorge Javier que no podía parar de reír, la tensión duró poco y ambos formaron un buen equipo. "¿Pero tú hoy me vas a ayudar en la cocina? Tú no sabes hacer nada, Jorge", dijo Esteban, a lo que Jorge dijo con solemnidad que había ido "a ganar a todos estos".

Una vez comenzó el preparado, por su experiencia, Esteban capitaneó el proceso y dio órdenes a un predispuesto Jorge, que habitualmente no prepara comida en su día a día. La pareja fue elogiada desde el principio por los chefs Begoña Rodrigo y Sergi Arola, aunque este último señaló la falta de limpieza de Esteban en varias ocasiones.

"Yo que he estado todas las cenas tengo que decir que es la noche que mejor van a cenar", dijo muy seguro el catalán. En su puesto habitual del trabajo estuvo Carlota Corredera, que dirigió el programa ante unas redes que reclamaban que la organización hubiera puesto a Lydia Lozano en su lugar.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, reconciliados

Tras un cocinado sin grandes problemas, comenzaron a servir los platos, que en general fueron bien valorados. Después, pusieron a los protagonistas un emotivo vídeo en el que pudieron ver algunos de los momentos más importantes de su amistad y de sus vidas profesionales, como cuando dieron las uvas juntos.

20 años de amistad entre Jorge y Belén. 20 años de historia de la televisión ❤️ #LaÚltimaCena6pic.twitter.com/rurKYqy0gW — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 26, 2020

Jorge Javier, impertérrito, dijo que sentía "vergüenza" por su imagen en los años anteriores: "Ahora estamos mejor que nunca". Belén Esteban, por su parte, se emocionó rápidamente. "Es porque se siente mal por lo del otro día, me lo ha dicho, me quiere pedir perdón", bromeó Jorge Javier sobre el conflicto político que ambos tuvieron en Sábado Deluxe. Como respuesta, su compañera aseguró que eso era mentira, que no se arrepentía "de nada".

Pese a que ambos se mantuvieron en sus trece, el cocinado y el resto del programa sirvieron para limar las asperezas entre ambos. "Son 20 años juntos para lo bueno y para lo malo. Sigo pensando lo del sábado pasado, pero me has facilitado la noche de hoy y me he divertido mucho. Quiero que nos pongan Campanas del amor de Mónica Naranjo, que es la canción de Jorge, para que la bailemos todos".

Y así fue, pero antes, los colaboradores del formato votaron, poniendo la cena de Belén y Jorge como la primera en el ranking. Además, Anabel Pantoja quiso destacar que lo mejor era que "su amistad" había podido contigo. María Patiño recogió sus palabras y añadió que estaba "orgullosa" de ellos, por "haber dado una lección de trabajo en equipo para tanta gente".