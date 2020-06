El guiño de Belén Esteban al novio de su hija, Andrea Janeiro

Belén Esteban ha protagonizado este viernes el programa La última cenaal reconciliarse con Jorge Javier Vázquez tras la bronca del pasado Sábado Deluxe. Ambos han preparado un menú formado por unas croquetas deconstruidas, un solomillo Wellington y un postre a base de chocolate con churros. La elección del plato principal no fue casual, ya que se trataba de un guiño de la colaboradora al novio inglés de su hija, Andrea Janeiro.

Y es que tras cumplir su mayoría de edad, la joven ha tratado de llevar una vida alejada del foco mediático y se ha ido al Reino Unido para estudiar en la universidad Birminghan Metropolitan. Según ha confirmado ahora su madre, Andrea Janeiro se ha echado un novio británico.

Respecto al solomillo Wellington, la colaboradora de Mediaset aseguraba que tenía "buena pinta" a pesar de que no había hecho nunca ese plato, lo que no convenció a los chefs ni a los comensales. "Tengo que decir que la carne está buena, pero me sobra un poco el jamón", argumentaba Carlota Corredera.

"Pero es que el solomillo Wellington es un plato inglés, y además este plato se lo quiero dedicar a mi yerno que es inglés", le ha respondido Belén Esteban, entre miradas de sorpresa y aplausos de los colaboradores. "El plato de solomillo lleva jamón, y no lo vamos a quitar, porque es lo que hay", ha justificado a continuación.