Iturgaiz dice que los jóvenes se van de Euskadi por el "enchufismo de PNV y una lengua que se antepone al talento"

Iturgaiz ha tomado parte este sábado en Bilbao en un acto político con jóvenes en el que también ha intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, así como el número dos de la candidatura de la coalición por Bizkaia, Luis Gordillo (Cs).

En su intervención, Iturgaiz ha recordado a los fallecidos por el covid-19, y a las familias de los dos trabajadores sepultados en el vertedero de Zaldibar. Asimismo, ha condenado la agresión sufrida este viernes en Sestao por la diputada de Vox Rocío de Meer.

"Fue agredida por los proetarras. La libertad de expresión es siempre sagrada menos en el País Vasco, donde está amenazada por los radicales. A los criminales de ETA aquí se les homenajea pero si dices viva España o llevas la bandera española eres un facha asqueroso", ha reprobado.

En este sentido, ha denunciado que algunos tienen "el monopolio de hacer lo que les da la gana", personas que son "los verdaderos radicales y los verdaderos fascistas en esta tierra". "La juventud vasca no son esos cobardes que se tapan la cara sino una juventud sana, tolerante que es rebelde cuando toca", ha añadido.

A su juicio, en el País Vasco el nacionalismo "no se compromete" con la juventud por llevar a cabo una "gestión nefasta con viviendas inaccesibles, empleo precario y una de las tasas de desempleo más altas".

"La pregunta que se tiene que hacer el señor Urkullu es por qué los jóvenes vascos se marchan de su tierra. Se marchan porque llevan años sin oportunidades, sufriendo el enchufismo de los gobiernos y porque se antepone la lengua al talento", ha advertido.

Tras denunciar que las políticas del PNV "echan a los jóvenes de Euskadi", ha reprobado un régimen nacionalista que implica que "o tragas o te vas de esta tierra".

Asimismo, el candidato de la coalición PP+Cs ha mostrado su preocupación por la deriva del PNV en los últimos años, "su mala gestión, sus corruptelas, su intervencionismo y las políticas clientelares". En este sentido, ha considerado que los jóvenes "no deben resignarse a que todo siga igual".

"Ahora Urkullu tiene un socio, Sánchez, bueno dos, Sánchez e Iglesias, y juntos además de querer romper los consensos de la transición ponen en riesgo la economía y el empleo; el futuro y las oportunidades de los jóvenes. Por eso, si estáis hartos de la incompetencia y mentiras de Sánchez sabed que votar a Urkullu es apoyar a Sánchez", ha declarado el candidato, que ha finalizado además su discurso animando a los jóvenes a que acudan a votar el 12J "porque buena parte de su futuro está en juego".

MARTÍNEZ ALMEIDA

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha lamentado que el PNV haya conseguido que en Euskadi se implante una "somnolencia, una nebulosa", basada en un régimen "identitario".

Tras defender que el constitucionalismo representa en el País Vasco "lo contrario al nacionalismo", al "permitir la convivencia de quienes piensan distinto", ha reprobado que el nacionalismo se dedique a repartir "carnets de buenos y de malos vascos".

Asimismo, ha asegurado que en el Parlamento Vasco el PSE-EE "no va a plantar cara" a una formación jeltzale que únicamente "gobierna para los suyos". "Un régimen nacionalista que no se identifica con quien no es de los buenos", ha añadido.

Además, y tras reconocer que una vez desaparecida ETA no se hace política en las mismas circunstancias que hace unos años, ha advertido de que "no es menos cierto que hacer política en Euskadi defendiendo posiciones constitucionales se estigmatiza desde el poder y desde las instituciones".

Por último, y tras asegurar no puede ser que el empleo público crezca más que el privado, ha señalado que en el País Vasco "hay muchos que no son funcionarios públicos sino funcionarios del PNV que se han acostumbrado a vivir del régimen".

EUSKERA

Por último, Luis Gordillo ha realizado un llamamiento a los jóvenes para que vayan a votar el 12 de julio ya que "vuestra participación es clave", como se ha visto en otros procesos electorales.

"Cuando los jóvenes no vais a las urnas, ganan las opciones más radicales y que más miran al pasado, como pasó con el Brexit", ha apuntado el número dos por Bizkaia, que ha criticado que en Euskadi llevan gobernando "los mismos 40 años casi sin interrupción con políticas caducas que impiden a los jóvenes que encontréis vuestro primer empleo, un salario digno y que podáis emanciparos".

Por último, ha denunciado la "barrera lingüística" que para muchos jóvenes supone el euskera, lengua que se promociona "casi como lo que más" cuando realmente "debiera ser un mérito adicional, no un requisito sine qua non".