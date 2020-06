¡Hora de refrescarse! Este es el juguete de agua que va a conquistar a tus hijos este verano

Los más pequeños de la casa saben, de verdad, como exprimir al máximo el verano. No hay paseo en bicicleta al que no se apunten opool partyque no se pasen entera metidos en el agua. Con ellos, y aunque insistamos en la necesidad de hacer la digestión, los minutos en el agua son oro y, por ello, tenemos que buscar alternativas que refresquen a los niños sin necesidad de estar completamente mojados. Además, algunas de estas soluciones también son aptas para disfrutar en el parque o en otras zonas donde el calor aprieta y nunca está de más mojarse un poco.

El clásico bola buuum, al que todos hemos jugado siendo niños, es una de las propuestas refrescantes más divertidas a la que puede jugar toda la familia. Pero, si hay algo que apasiona a los más pequeños es intentar mojar al resto sin acabar ellos empapados... ¡y sabemos una forma muy divertida de conseguirlo! Buceando en el catálogo estival de ToysRus hemos encontrado una pistola de agua que, además de alcanzar los nueve metros, incorpora un depósito para que no pierdan tiempo en recargarla y, así, poder ser de los más rápidos en mojar a los demás. Con ella, ¡la diversión está asegurada!

Este juguete incorpora un depósito de agua. ToysRus

¿Por qué les va a encantar esta pistola?

Además de la diversión que les va a procurar perseguir a sus amigos y ver quién acaba más empapado la tarde, el poseedor de este juguete tiene las papeletas para ser el vencedor de la jornada, pues, además de la pistola, incluye una sorpresa que triunfará entre los más pequeños. Este pack incluye un depósito de 1,7 litros para que, rellenándolo solo una vez, tenga asegurado que no se quedará el primero sin quedarse sin agua. También viene con dos correas ajustables para transportarlo con comodidad a la espalda y poder participar en las carreras con seguridad. Pero no acaban aquí las ventajas de ser el dueño de esta Sizzlin Cool: ¡el chorro tiene un alcance de hasta nueve metros!

