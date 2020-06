Denunciades dos embarcacions d'esbarjo per pescar tonyina roja sense autorització entre Xàbia i Dénia

En les inspeccions, realitzades diumenge passat en el mar entre els ports de Xàbia i Dénia, els agents van detectar que s'havia capturat tonyina roja, una espècie la pesca de la qual només està permesa en dates molt determinades i per a la captura de la qual es requereix d'una autorització especial prèvia al Ministeri de Medi ambient, que només autoritza dos exemplars per llicència.

A més, segons ha informat l'institut armat en un comunicat, per a poder comptabilitzar eixes dos captures, cal fer un preavís a la Secretaria General de Pesca, "preavís que, en ocasions, no es fa per a poder seguir capturant tonyines sense esgotar el límit establit de dos".

En el cas de l'embarcació de Dénia, no disposava d'autorització de pesca de tonyina "ni de cap altra classe", per la qual cosa, segons la Guàrdia Civil, "la infracció en la qual s'incorre és més greu encara, sent penada amb una multa que oscil·la entre els 5.000 i els 10.000 euros".