Un psicólogo experto en adicciones explica en la UCAV cómo ha afectado el confinamiento a estas personas

Para comenzar ha explicado cómo el manual DSM diferencia de dos maneras distintas las adicciones y es que por un lado se encuentran las que requieren de una sustancia, y por otro las que no.

En el confinamiento no solo aumentó el consumo del papel higiénico, también lo hizo el de la cerveza y el vino. Un hecho derivado, tal como ha indicado Luis García, no solo del cierre de los bares sino porque las personas que consumen drogas ilegales (a las que no podían acceder en esos momentos) "migraban" a otras drogas. En este caso, a las que sí tenían acceso, como el alcohol.

En cuanto a las adicciones sin sustancia, ha hecho referencia al uso de las pantallas y teléfonos móviles que se ha visto también incrementado debido a que las comunicaciones y el entretenimiento se desarrollaban, mayoritariamente, a través de estos dispositivos.

En este punto, también ha aludido al llamado "juego patológico" clasificado como un trastorno en el control de los impulsos en un primer momento en el DSM, pero que, ante los estudios que observaron el placer, la tolerancia y la abstinencia que provocaba en las personas, decidió catalogarse en el DSM V como una conducta adictiva.

En este sentido, García ha aportado datos reveladores a la vez que preocupantes, y es que el 83% de los jugadores tienen entre 18 y 45 años. Además, cuenta con un incremento anual de un 5% y, del número total de jugadores, un 84% son hombres y un 16% mujeres. Precisamente, el perfil que destaca entre todos es el de menores que participan en apuestas deportivas.

El confinamiento también ha traído consigo el parón del deporte y con él, el de las casas de apuestas. Lo que ha ocurrido con las personas que tienen dependencia a este tipo de juegos, es lo mismo que ha sucedido con el alcohol y otras drogas: los jugadores han migrado a otros juegos como el póker o los casinos online.

Es muy difícil predecir el futuro y los comportamientos que traerá consigo pero, según García, con el fin del confinamiento muchos de esos jugadores volverán a las apuestas deportivas, aunque otros se quedarán en el ámbito del póker y los casinos online.

Para finalizar ha recomendado que, ante la duda de que un familiar o amigo pueda sufrir algún tipo de adicción al juego, se ponga en manos de un especialista "cuanto antes".

