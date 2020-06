Coronavirus.- Cs avança en un acord amb Compromís per a investigar la gestió en les residències de majors

Es tracta d'una proposta que el grup 'taronja' va presentar fa unes setmanes per a "veure el que ha passat i sobretot que no torne a passar" davant un possible rebrot de coronavirus després de l'estiu.

Cantó ha anunciat en roda de premsa que té un 'sí' de paraula de la coalició i que es posarà en contacte tant amb la resta de grups del govern valencià (PSPV i Unides Podem) com amb els de l'oposició (PP i Vox).

Ha posat l'accent que la comissió és un "compromís" de la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, coportaveu de Compromís, i ha recordat les dades: 550 morts en residències valencianes, "el 40% dels morts a la Comunitat".

Una "crua realitat" que per a Cantó requereix d'una comissió per la qual passen "tots els responsables". Entre ells ha citat al vicepresident del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias.

BROT A RAFELBUNYOL

D'altra banda, ha exigit transparència a la Conselleria de Sanitat Universal després d'"ocultar" el brot a Rafelbuyol (València) i confirmar set casos a última hora d'aquest dimecres. És un cas més que el va anunciar un dia abans l'empresa on es van realitzar les proves: Grup Uvesa, un dels principals productors de pollastres d'Espanya.

El líder de Cs a la Comunitat Valenciana ha indicat que l'"únic" que rep de la consellera, Ana Barceló (PSPV), són les dades i ha insistit en la seua preocupació davant una possible segona onada a la tardor. S'ha preguntat si els hospitals valencians tindran suficients UCI o respiradors i si els tres hospitals de campanya es posarien en funcionament.

A nivell nacional, ha criticat el "lamentable xou" del ministre, Salvador Illa, el doctor Fernando Simón "i ara Barceló, ocultant el brot" a Rafelbunyol. Açò suposa, al seu juí, que "Espanya i la Comunitat Valenciana siguen vistes amb sospita".