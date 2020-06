PSOE pide que se acometan reformas pendientes para permitir cesión del hospital de Estepona al SAS

Así lo han señalado tras confirmar el Ejecutivo regional en una respuesta parlamentaria por escrito del 25 de mayo que esta infraestructura "no está recepcionada por la Junta de Andalucía ya que se necesitan reformas para poder ser recepcionado y que estas reformas se harán por cuenta del Ayuntamiento de Estepona", ha dicho.

En rueda de prensa junto a la portavoz municipal, Emma Molina, Ruiz Espejo ha advertido de que "estamos preguntando por los compromisos y el estado en el que se encuentra el expediente del Hospital dadas las contradicciones que existen entre el gobierno de Andalucía y el Ayuntamiento de Estepona, los ciudadanos no se merecen este cruce de declaraciones para concluir que están mintiendo y engañando a los esteponeros y esteponeras porque hasta que no se hagan estas reformas no se puede formalizar la cesión del ayuntamiento SAS".

Así, Ruiz Espejo ha señalado que "cada vez vemos más deterioro en la zona mientras el hospital sigue cerrado desde hace más de un año y medio y sin realizar más actuaciones, tampoco se conocen cuáles son esas reformas pendientes y por qué después de un año y medio, con las obras finalizadas, no se han ejecutado esas obras pendientes para formalizar la cesión y proceder a la puesta en marcha".

"Nos tendrán que confirmar también por qué el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, había confirmado que se había adquirido el equipamiento para este Hospital, por eso hemos puesto en marcha para conocer dónde está ese equipamiento, si es verdad que se adquirió y si se hizo sin estar recepcionado el inmueble", ha añadido.

De igual modo, para el también parlamentario, "estas preguntas deben responderse, es una verdadera chapuza de gestión impropia de quien debe mirar por los servicios públicos, ¿dónde se quedan ahora las exigencias del PP y del alcalde García Urbano al anterior gobierno socialista de la Junta para la puesta en marcha del Hospital?" se ha preguntado.

"No se entiende que en plena pandemia por el coronavirus donde se ha tenido que acudir a instalaciones como la puesta en marcha de un hospital de campaña en Carranque o trasladar unidades clínicas públicas a la sanidad privada mientras no se ha sido capaz de resolver la puesta en marcha del Hospital de Estepona, cerrado a cal y canto", ha concluido.

Por su parte, la portavoz socialista local, Emma Molina, ha criticado las "diferencias, anomalías y diferencias" que siguen existiendo en torno a la apertura del Hospital "por parte de los responsables políticos de la Junta y del equipo municipal", ha dicho.

"Nuestra sorpresa es que el Hospital no está recepcionado, el consejero Aguirre ha afirmado en respuesta parlamentaria que el edificio está pendiente a acometer reformas pendientes y que, cuando se realicen, se procederá a cesión al SAS", ha explicado, al tiempo que ha recordado que el PSOE lleva varios meses pidiendo que se produzca ya la mencionada cesión a la Junta.

"El alcalde nos aseguraba que el PSOE mentía al pedir sobre el recepcionado del inmueble, ahora se ha demostrado que quien miente es García Urbano desde hace un año y medio, en octubre de 2019 se vendió la cesión del edificio cuando realmente se realizó la cesión del terreno y en las elecciones municipales se ha afirmado que el equipamiento estaba comprado y guardado a la espera de que terminara la obra, recepcionado y puesto en funcionamiento, de nuevo otra mentira", ha señalado.

Por ello, ha concluido, "le pido a García Urbano que tenga responsabilidad de sus acciones y que hable con el consejero Aguirre para que este Hospital no quede abandonado y se convierta en un fantasma".