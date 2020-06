Así celebraron San Juan en 'La casa fuerte': "Que me libren de Leticia Sabater, de Maite Galdeano y de la gente torpe"

Hace unos días, en muchos lugares de España se celebró, con las medidas sanitarias pertinentes por el coronavirus, la hoguera de San Juan, y La Casa Fuerte no iba a ser menos. Los concursantes del programa tuvieron que leer delante de sus compañeros y después quemar un papel en el que escribieron lo que querían dejar atrás y también qué esperaban encontrar.

La Maite no quiere estar SO-LA. Busca un hombre que le lleve a muchos sitios 💥 #LaCasaFuerteUHhttps://t.co/iLEIKdLxktpic.twitter.com/bjLEWx6MuB — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) June 24, 2020

La primera fue Maite, que escribió que quería dejar de estar 'sola', haciendo alusión a su mítica frase. La pamplonesa hizo toda una declaración de intenciones e incluso entonó una canción para atraer el amor: "Quiero un hombre de verdad. Le besaré, le acariciaré, quiero que me cuide y que me lleve por todos los sitios del mundo".

Su hijo Cristian, más escueto, pidió liberarse de "toda la negatividad" que le acompaña a veces. María Jesús quiso librarse de la "desconfianza" y Juani, su madre, de las personas que no le aportan nada "tanto dentro como fuera del programa".

Ferre se centró en su relación, y pidió dejar de ser tan orgulloso para mejorarla. Al igual que su novia, Cristina, que confesó que lo que más le perjudica son "sus celos e inseguridades", y que ya era hora de olvidarlos e ir hacia delante con Ferre, pues quiere "toda una vida con él".

También coincidieron Fani y Christofer, que buscaban desprenderse del miedo a que su situación actual cambie y pase algo en su familia. A partir de aquí, llovieron los dardos entre el resto de concursantes. "Que me eliminen a las tres moscas y también a las moscas muertas, porque no las soporto", dijo Oriana teatralmente.

Desencuentro entre Leticia Sabater y José Labrador

Su pareja, Iván González, fue más disimulado, y simplemente pidió "quitarse de encima las malas energías". Macarena aseguró que no tiene necesidad de cambiar nada, porque su vida actual "es un cuento", mientras que Leticia Sabater se decantó por pedir que salieran de su vida "los malos rollos, la gente tóxica y maleducada".

Mientras hablaba, Oriana y Labrador no dejaban de hacerle burla y reírse de ella, por lo que Sabater les advirtió que, cuando se ríen de ella, se ríen "de otra mucha gente". Yola Berrocal, en su línea mística, pidió muy emocionada que le quitaran de encima a todas las personas que le "restan la energía", ante una Oriana que ni siquiera le permitió acabar "porque aburría".

El último y más directo fue Labrador, cuyas palabras fueron: "Quiero librarme de Leticia Sabater, porque no me gusta la gente que te hace el vacío cuando no haces lo que quiere; de Maite Galdeano, porque es la peor persona que he visto en mi vida; y de las torpes". A lo que Berrocal respondió: "Gracias, Dios mío, porque me dé tan igual que se refiera a mí como torpe".

Y es que poco queda de la divertida relación entre Labrador y la creadora de Salchipapa. En el mismo programa de La casa fuerte: última hora, se emitieron unas imágenes en las que Labrador declaró: "Mi relación con Leticia está más bien rota, pésima, sin sentido... porque como no le doy lo que ella quiere soy lo peor de la casa". "No es eso, sino que has mentido en algo, pero no te diré en qué porque no confío ni en ti ni en las personas con las que te juntas", explicó Sabater.