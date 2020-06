Iván González amenaza con abandonar 'La casa fuerte' tras "recibir un escupitajo" de Maite Galdeano

La tensión entre Iván González y Maite Galdeano no deja de aumentar. Al inicio del último debate de La casa fuerte, se emitieron unas imágenes en las que, entre lágrimas, Galdeano se venía abajo por unos comentarios que había hecho sobre ella el extronista.

Y es que, González hace continuas alusiones al estado mental de Maite, le dice que se "tome una pastilla", y dice que no está bien. Por su parte, Galdeano se quejó por considerar el gesto "especialmente feo" habiendo sido ella tratada por varias depresiones.

En su defensa, el concursante comentó que más feo había sido el comentario de Maite en el que aseguró que "mejor tener una madre loca que una que te abandona". Sin embargo, el conflicto no quedó ahí, según comentó un alterado Iván.

Y es que, después de queSonsoles Ónega se disculpara con Fani y Christofer por un desafortunado comentario sobre la educación del hijo de Carbajo, González pidió la palabra para dar un contundente mensaje: si el programa no toma medidas por el comportamiento de Maite Galdeano, él abandonará el concurso.

"No se sabe comportar en las pausas; insulta, me llama hijo de puta, cerdo... intenta sacarme de quicio y no me sale del pito aguantarlo", dijo, visiblemente nervioso.

.@Ivangoonzalez_ sobre @_MaiteGH16_: "Yo no voy a convivir con una persona desequilibrada" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte4



Según contó y asegurando que el resto de compañeros habían sido testigos -algo que Leticia Sabater y Yola Berrocal negaron-, durante la publicidad Galdeano tiende a comportarse de manera agresiva y, en esta ocasión, escupió al concursante.

"Si se pasara un test psicológico, hay personas que no podrían estar aquí. Me compadezco de Cristian porque tener una madre así es una vergüenza. No la soporto, y como no sabe comportarse y vosotros no sabéis controlarla, me despido y abandono", añadió.

Galdeano se apresuró a negarlo, y le dijo que ojalá se fuera, pues "sobra". Después, ambos se enzarzaron y Sonsoles, desde el plató, pidió a Iván que se calmara y le aseguró que sus quejas "no caen en saco roto", pues la organización del programa "estudiaría la situación". Después de esto, el andaluz dio las gracias y recuperó su sitio.