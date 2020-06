Escudero se enfrenta este jueves a su reprobación en la Asamblea de Madrid por lo sucedido en las residencias 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se enfrentará este jueves a su reprobación en el Pleno de la Asamblea de Madrid, aunque, previsiblemente no saldrá adelante al asegurar Vox que votará en contra de la misma.

En concreto, se llevará a debate una Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos, apoyada también por PSOE y Más Madrid, mediante la que se exige el cese o la dimisión del consejero por "mentir sobre la existencia de un protocolo que prohibía la derivación de los enfermos con sintomatología de Covid-19 de las residencias de mayores a los hospitales para su cuidado y tratamiento".

La izquierda cree que es necesaria esta reprobación por las "contradicciones" en la explicación de lo sucedido en las residencias de mayores entre Escudero y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

El titular de Sanidad llegó a reconocer que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con Covid-19 procedentes de centros residenciales se envió por "error" y acusó a Reyero de haber filtrado unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.

Sin embargo, Reyero especificó que se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que "hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad" porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales durante el pico de la pandemia "no se sostenían".

En todo este asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, reprendió a ambos para que cada uno se centrarse "en hablar de su gestión", en decir lo que ha hecho y explicarlo, y no en la de sus compañeros.

Investigación interna

Por ello, la dirigente autonómica decidió impulsar una "investigación interna" dentro del Gobierno regional por lo sucedido en las residencias de mayores consecuencia de esta crisis.

En la votación de este jueves se espera que Vox vote junto con PP y Cs en contra de la reprobación de Escudero, mientras que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos lo harán a favor. Sobre la posibilidad de que Reyero se salga de la línea de su grupo y vote a favor junto con la izquierda, el propio consejero ha lamentado que se den este tipo de debates "en lugar de debatir el porqué no se medicalizaron las residencias o porqué se excluyó a personas dependientes o con discapacidad de la atención hospitalaria".

Así, ha insistido que el que quiera reducir "todo a un enfrentamiento con un compañero de Gobiernoo a una lucha entre partidos políticos es un miserable". "Yo no estoy en eso", ha aseverado.

Pese a decir que no está en esas tesituras, la presidenta madrileña ha indicado que espera que vote en contra de la reprobación del consejero de Sanidad y ha llamado a demostrar "el trabajo unidos", algo que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ya ha asegurado que así será y que todo el grupo votará en contra de su cese.

Preguntas al Gobierno

Como es habitual, la Sesión de Control al Gobierno comenzará a las 10 horas con la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, a la presidenta madrileña. A raíz de las desavenencias entre sus consejeros, le preguntará cómo va a conseguir el Gobierno de la Comunidad la estabilidad política que necesita para gobernar los próximos tres años.

Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, le consultará por qué planes tiene para resolver los problemas con los Centros de menores extranejeros no acompañados; el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, lo hará sobre la reactivación del turismo y el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, por las prioridades para un plan de contingencia ante el Covid-19.

Desde el PP, su portavoz, Alfonso Serrano, querrá saber cómo está la situación educativa; mientras que el portavoz de Cs, César Zafra, preguntará al vicepresidente por las posibles medidas para incrementar los controles de acceso a Madrid por Barajas.

Asimismo, los planes de transición hacia la nueva normalidad, la creación de un fondo estatal, huelgas de sanitarios o el nuevo curso académico serán otros de los temas que lleven al Pleno los parlamentarios.

Además, el consejero de Sanidad comparecerá para explicar las actuaciones sanitarias llevadas a cabo en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid durante la pandemia y el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, lo hará sobre el impacto de la crisis.

También se aprobará, con la negativa de Vox, la creación de Comisión de Estudio para la reconstrucción social y económica de la Comunidad de Madrid y se debatirán otras dos proposiciones no de ley.