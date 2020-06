España estudia restringir el turismo si hay 50 nuevos contagios semanales por cada 100.000 habitantes

Hace dos días que España reabrió sus fronteras pero eso no quiere decir que vaya a permanecer así sea cual sea la evolución de la Covid. El Gobierno tiene claro que si los casos aumentan habrá que limitar los movimientos internacionales que se recuperaron el domingo pasado y estudia en el seno de la UE cuál sería la señal para que saltaran las alarmas. Según ha revelado este martes en Valencia el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heikoo Mass, podrían tomarse medidas si se registran 50 nuevos contagios semanales por cada 100.000 habitantes.

Maas se ha reunido en Valencia con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y en la rueda de prensa posterior ha afirmado que entre las cosas de las que han hablado figura “cuáles podrían ser los índices, los umbrales a partir de cuando habría que intervenir”. “Y uno de esos índices son más de 50 infecciones nuevas a la semana por cada 100.000 habitantes”, ha remachado.

En relación con los 47 millones de población española, para llegar a ese umbral deberían registrarse 23.500 nuevos casos de coronavirus en una semana, algo que situaría el ritmo de contagio a niveles similares al pico de la pandemia, con 3.357 casos diarios.

Al hilo de las palabras de Mass, el Ministerio español de Asuntos Exteriores ha negado que “la decisión esté tomada”. Sí es cierto que se está estudiando a nivel europeo a partir de qué momento tomar medidas, tanto para nacionales de países terceros como para ciudadanos de otros países de la UE.

Junto al ministro alemán, González Laya ha afirmado que “no podemos excluir que haya brotes”, como está sucediendo estos días porque hasta que no haya un tratamiento o una vacuna, “el riesgo cero no existe”.

Sin referirse directamente a los turistas, la ministra española ha indicado que “tampoco excluimos que haya que dar marcha atrás en algunas medidas de apertura y de libertad que hemos ido tomando los últimos días”.

“Lo haremos de manera mesurada, de manera que nos permita ser eficientes en tratar estos brotes que puedan surgir de manera localizada, quirúrgica, buscando controlar los brotes”, ha dicho González Laya.