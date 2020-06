El Gobierno dice ahora que no estudia "ni a medio ni largo plazo" reactivar la alarma porque los brotes están controlados

El Gobierno no tiene de momento sobre la mesa la reactivación del estado de alarma, a pesar de los brotes de coronavirus que se están sucediendo en los últimos días por todo el país. La portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Ejecutivo "no estudia ni en el medio ni largo plazo" tal posibilidad y ha asegurado que los nuevos contagios están dentro de lo previsible y están "controlados". No obstante, tal y como contempla el decreto de 'nueva normalidad', Montero ha asegurado que ante una situación grave "activaría todos los mecanismos a su alcance".

"No tememos en mente la activación del estado de alarma, pero sí hemos dicho que si la situación sanitaria del país cambia de forma importante, grave, por circunstancias que no están en estos momentos, activaría todos los mecanismos a su alcance para evitar la propagación del virus", ha dicho Montero.

