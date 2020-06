Coronavirus.- Espanya i Alemanya demanen responsabilitat als primers turistes per a evitar donar "marxa arrere"

Després d'una trobada a València per a analitzar temes comuns, la ministra espanyola ha recordat que el risc zero no existeix i que cap la possibilitat de "fer marxa enrere" a l'obertura del turisme. Ha garantit que aquest tancament es faria "de forma mesurada per a tractar els brots de forma controlada i quirúrgica".

"Mentre no hi haja tractament ni vacuna, hem de conviure amb el virus i minimitzar l'impacte per als turistes i els residents", ha defès en la roda de premsa en Delegació de Govern juntament amb el seu homòleg alemany.

Laya, en la seua primera reunió bilateral presencial després del confinament, ha posat l'accent en la bona relació entre tots dos països i ha destacat la trobada a València com a símbol d'una destinació segura.

Per a aconseguir-ho, ha tornat a instar una responsabilitat individual i col·lectiva que permeta reduir el risc de transmissió del coronavirus i seguir atraient turistes a "una Espanya oberta al món, cosmopolita, innovadora i oberta al turisme".

En la mateixa línia, el ministre alemany ha assegurat que Espanya compleix tots els requisits perquè "tot vaja sense problemes" i els visitants gaudisquen amb seguretat, com va comprovar amb els primers "turistes d'assaig" desplaçats a Balears.

Maas ha lligat aquesta obertura del turisme al "comportament exemplar" dels espanyols durant la quarantena, "una verdadera gesta". "Ens consta que vos heu preparat a consciència", ha dit a la ministra, confiant en "no arribar a un punt on calga prendre mesures tan dramàtiques com en el passat".

Ha ressaltat el sistema sanitari espanyol i ha apuntat com un dels índexs a tindre en compte per a fer marxa enrere que es puga superar la xifra de 50 infectats en una setmana per cada 50.000 habitants. "Farem el possible per evitar-ho", ha recalcat, recordant que volien reprendre els viatges quan Espanya alçara l'estat d'alarma.

Abans de la roda de premsa, a preguntes de periodistes alemanys en el port de València, el ministre ha sostingut que Espanya ha pres mesures "molt dràstiques" i les ha mantingut durant molt de temps. "El turisme d'aquest estiu serà diferent, però serà un turisme que compleix amb totes les garanties", ha resumit, confiant que els alemanys que vullguen passar les seues vacances a Espanya es comporten de manera responsable.

FONS EUROPEU DE RECUPERACIÓ

En clau europea, davant la presidència alemanya del Consell de la UE a partir de juliol, Maas ha demanat el suport del Govern espanyol per a aconseguir un consens en el fons de recuperació a partir de la proposta franc-alemanya de mig bilió d'euros, "una bona base arreplegada per la Comissió Europea".

"El dany és tan important que no es tracta de discutir el fons, sinó quan i de quina manera", ha reivindicat. Ha confiat que serà possible i ha garantit que farà "el possible per aconseguir un consens com més prompte millor", amb l'objectiu que la recuperació arribe on ha d'arribar, "Espanya per exemple".

La ministra espanyola ha coincidit en la necessitat que tire endavant ràpidament però, ha insistit, en forma de transferències als països i no solament de préstecs: "Espanya té clar que el fons ha d'ajudar els països més afectats".