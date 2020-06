El emotivo mensaje de Ana Obregón en el cumpleaños de Álex Lequio: "No sabes cómo duele la eternidad de tu ausencia"

¿Qué puede decir una madre en el cumpleaños de su hijo recién fallecido? Este martes, Álex Lequio habría cumplido 28 años si el cáncer no hubiese acabado con su vida el pasado 13 de mayo. Pero ello no ha sido óbice para que incluso en estas circunstancias su madre, Ana Obregón, su padre, Alessandro Lequio, y su prima, Celia Vega-Penichet, no le dediquen unas tiernas y emotivas palabras deseando que su felicitación traspase la frontera de la laguna Estigia y llegue a los oídos del joven empresario.

La más madrugadora para ese hermoso mensaje ha sido precisamente la que él consideraba su hermana. Fue a ella a quien le dedicó su última publicación en Instagram. Estas cosas raramente se planean, pero es improbable que si hubiera podido, hubiera cambiado algo: la relación que unía a Álex Lequio y a su prima era tan grande que ni el Más Allá puede romperla.

La influencer ha querido hacerlo a través de dos fotografías en blanco y negro en las que se ve más que sonriente al hijo de Alessandro Lequio, una muy veraniega y juvenil, con gorra hacia atrás, camiseta sin mangas y ese estilo desenfadado y risueño de Álex Lequio, y la otra acompañado de multitud de amistades.

"Happy birthday to my partner in crime", comienza diciendo Celia, en una frase que se podría traducir por "Feliz cumpleaños a mi cómplice del crimen". "Sonrío pensando en los recuerdos de tus 27 cumpleaños, demasiado pocos, pero cada uno de ellos es mejor que el otro", rememora.

A continuación, inevitablemente, y aunque aún es muy reciente, reconoce que le echa "mucho de menos". "Espero que estés dónde estés, nos oigas cantarte hoy cumpleaños feliz", le asegura, al mismo tiempo que anhela que no olvide que le quiere mucho.

Algo en lo que también ha incidido el aristócrata italiano, que aunque últimamente está intentando consolarse en los brazos de su hija pequeña, Ginevra, ha mirado el calendario y no ha podido sino recordar cuánto le echa de menos". "Miss you so much!", traducible por "¡Te extraño tanto!", ha sido el mensaje que ha escrito junto a una fotografía del joven con su madre brindando y en la que ha recortado a Celia.

Esto se sabe por el increíble mensaje de Ana Obregón, que nuevamente se ha abierto en canal a la hora de hablar de su fallecido hijo en Instagram, no solo a través de un increíble álbum fotográfico, en el que ha repasado toda la vida de Álex Lequio, sino también con una carta que de alguna forma ha templado las penas, como si escribirle funcionase de bálsamo para su tristeza.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento", comienza diciendo junto a una fotografía de una jovencísima presentadora y actriz sosteniendo a Álex cuando apenas era un bebé. "Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado", asegura.

"Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita", dice en referencia a la cinta de Ridley Scott protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix.

"Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y, al soplarlas, estoy segura de que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas", escribe.

"Muchas felicidades, hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre", termina Ana Obregón antes de pulsar la tecla del emoticono del corazón roto y de utilizar el hashtag #Alessforever.

Por si fuera poco, justo este martes se ha sabido cuándo será el funeral que no se le pudo realizar al joven Álex por culpa de la pandemia del Covid-19 y del Estado de Alarma, aunque sí que asistiera su círculo cercano al tanatorio a despedirse.

Tal y como publica ¡Hola!, este será una ceremonia íntima el próximo 30 de junio a las 20.00h en la Parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja, precisamente la zona de Madrid en la que reside Ana Obregón y en la que se ha refugiado todo este tiempo, apoyándose sobre todo en sus hermanos y en la fe, acudiendo a esta misma parroquia a rezar y a pasar el duelo.