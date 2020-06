Cócteles: recetas y formas de preparación

7



Ideal para después de cenar, el White Russian se hizo famoso entre la gente joven porque era la bebida favorita de The Dude, el protagonista de El Gran Lebowski. Hoy te enseñamos su receta.



¿De dónde puede ser un cocktail que se llama White Russian? De Rusia, ¿verdad? Pues no. Recibe ese nombre porque el ingrediente principal es el vodka, bebida favorita de los rusos, pero la primera meención pública al White Russian tiene lugar en el diario Oakland Tribune de California, en el año 1965. Por qué no se llama White California, entonces, es una pregunta que no debes hacerte, a no ser que conozcas la respuesta. Nosotros no, pero sí conocemos sus ingredientes.



5.0 cl de Vodka

2.0 cl de licor de café

3.0 cl de nata fresca (si eres muy goloso, pon leche condensada)



Su preparación es muy sencilla: vierte el licor de café y el vodka directamente en un vaso de whisky lleno de hielo. Y añade la nata fresca para que flote en la superficie. Remuévelo lentamente y consúmelo, con moderación, después de la cena. Si el cocktail no lleva leche, entonces se llama Black Russian. Mucho no se han roto la cabeza... Aparte de The Dude (El Gran Lebowski), otro personaje de ficción adicto al White Russian es Moss, uno de los protagonistas de The It Crowd, la comedia británica.