Omar Montes, en 'El hormiguero': "No quiero ser un referente de nadie ni soy ejemplo de nada"

"Hoy ha venido a divertirse a El hormiguero el referente español de la música urbana, Omar Montes", así presentó Pablo Motos al primer invitado que acude al plató del programa de Antena 3 tras la pandemia.

El cantante llegó con un regalo para Motos, unos guantes de boxeo, ya que el madrileño compitió en ese deporte y el presentador lo practica. Tras saludarle con el codo y entregárselos, ambos se limpiaron las manos con gel hidroalcohólico para cumplir las normas de seguridad.

"Hay que lavarse las manos todo el rato", afirmó el presentador, que le comentó a su invitado que "inauguras la nueva normalidad de El hormiguero y veo que vas sin joyas...", señalando el reloj, anillos y colgantes de Montes.

"La verdad es que me quería poner mis mejores galas", afirmó el madrileño. "Ese reloj vale un dineral", señaló Motos, a lo que Montes le contestó que "bastante, aunque el tuyo no anda mal tampoco...". El presentador afirmó ente risas que "es la versión barata del tuyo".

Montes reconoció que era un gran fan del programa, que las visitas de El Cigala le habían encantado y que había acudido con su abuela, que saludó desde las gradas del programa. "Te tengo que felicitar que hoy cumples años: ¿Vas a hacer otra fiesta ilegal o esta vez te vas a portar bien?", destacó Motos.

El cantante se excusó: "Di una imagen horrorosa, lo asumo y pedí perdón. No quiero ser un referente de nadie ni soy ejemplo de nada. Me llamaron para presentar un tema, fui a un sitio y cuando vi como estaba el percal, hice un vídeo y me marché".

"Lo siento mucho porque no estuve acertado y cuando pasa eso, uno lo tiene que decir y se acabaron las fiestas, y eso que a mí no me gusta salir, lo sabe quién me conoce. Fui a hacer un trabajo porque está la cosa mal, tengo a muchas personas a mi cargo y ayudo a otras muchas".

Tras hablar de la polémica fiesta, Motos destacó que le habían dicho que Montes tenía intención de comprarse un avión: "¿Cómo lo sabes?", le preguntó el cantante. Tras eso, el presentador le enseñó varios modelos que iban desde 2.150.000 euros hasta una avioneta de 50.000 euros.

Tras ver los caros y reconocer que "Soy un cantantucho", llegaron a uno de 250.000 €. El madrileño afirmó que "este es más quinquillero, me gusta por los cojines, está embellecido, pero no sé dónde dejarlo porque he mirado plazas de garaje y te quitan un ojo de la cara".

Omar Montes, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Montes también comentó que en la cartera suele llevar "unos 4.000 o 5.000 euros por si me quiero comprar algo", y que, entre sus próximos proyectos está grabar una canción con Rosalía: "A ver si hacemos una cosilla...".