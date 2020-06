Pablo Motos reconoce que durante la pandemia "hemos hecho 'El hormiguero' rotos de dolor"

"Este plató dejó de tener 101 días y me gustaría contaros lo que pasó, aunque sea bastante íntimo". Así comenzó Pablo MotosEl hormiguero de este lunes, justo antes de recibir al público que siguió en directo el programa desde las gradas del plató.

"Cuando volvimos a hacer el programa, después de la primera semana de confinamiento, estábamos todos muertos de miedo igual que vosotros", afirmó el presentador, que recordó que el primer día que se reunieron "las caras eran muy largas en este plató y había mucho mal rollo", señaló.

Continuó diciendo que "muchos de los que estaban aquí se habían enfadado con sus parejas porque no entendían que tuviesen que venir a trabajar en medio de una cosa desconocida que estaba matando gente". Motos reconoció que algunos le preguntaron "si me había vuelto loco".

El presentador dio las razones por las que continuó haciendo El hormiguero cada día: "Volvimos porque sentí que era importante que la gente no perdiera la esperanza, que pensarais que, si el programa seguía, no era tan grave y que saldríamos de esta".

"Volvimos para que tuvieseis una rutina, para que, a una hora determinada, tuvieseis compañía y, si era posible, una sonrisa", comentó mientras que dejó muy claro que tomaron todas las medidas de seguridad posibles "para que este fuese un lugar limpio, y nosotros unas personas seguras. Lo conseguimos", añadió.

Emocionado al recordar a los fallecidos por la COVID-19

Pero Motos no pudo impedir emocionarse al recordar a los que ya no están: "No pudimos evitar que empezase a morir nuestra gente, nos ha pegado muy duro. Todos los días había noticias, dramas... hay gente de este equipo que ha perdido a su padre, a sus abuelos, a su madre y a su padre en el transcurso de cuatro semanas", afirmó.

GRACIAS a todo el equipo de @El_Hormiguero por el compromiso y las ganas, por haber estado ahí cada noche para animarnos cuando más falta hacía. Os mereceis todo el reconocimiento. Escuchando las palabras de Pablo me he dado cuenta de todo el esfuerzo. 💙#OmarMontesEH — De Anne|Gérard|Amaia|Javy|Alf|Fla❤ (@julsdelmundoyOT) June 22, 2020

"No os imagináis como ha sido esto y ha habido noches que hemos hecho El hormiguero rotos de dolor, pero, a la vez, con una energía inexplicable que da hacer este programa en directo", añadió el presentador.

"Pero también teníamos una especie de misión. Todo lo glamuroso que tiene un programa de televisión había desaparecido y solamente éramos unas personas intentando ayudar a otras. Por eso empezamos a contar nuestras cosas personales, que jamás habríamos contado en televisión", reconoció Motos.

El presentador señaló que "esa conexión con vosotros ha sido, seguramente, una de las mejores cosas que nos ha pasado en esta pandemia porque os hemos sentido cerca y también vosotros habéis sentido lo mismo".

"Podemos decir que misión cumplida. Hoy se va a volver a llenar de público y hemos querido que, en esta primera noche, todos ellos sean sanitarios", concluyó Motos mientras daba paso a las personas que ocuparon su lugar en las gradas.