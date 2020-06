Renfe adapta els horaris de rodalies entre València i la platja de Gandia durant l'estiu

La companyia modifica els horaris de sis trens, tres per sentit, que uneixen l'estació de València Nord i el baixador de Platja i Grau de Gandia. S'incrementa l'oferta en 4.200 places els caps de setmana i festius durant tot el període fins al 6 de setembre, ha informat Renfe en un comunicat.

Des d'aquest dilluns, 22 de juny, entren en vigor els nous horaris de Platja i Grau de Gandia. En sentit València Nord - Platja de Gandia ixen a les 9.26 hores, 13.56 h i 18.26 h i retorn de Platja de Gandia amb destinació a València Nord a les 10.36 h, 15.06 h i 19.36 hores. Els sis trens circulen diàriament.

Renfe ha recordat a tots els usuaris dels serveis de transport amb tren que, per Ordre del Ministeri de Transport, és obligatori l'ús de mascaretes que cobrisquen nas i boca, tant en el trànsit per l'estació com en l'interior dels trens.