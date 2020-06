Hugo Sierra confiesa haber tenido sexo sin preservativo con Ivana Icardi en 'Supervivientes'

Después de un romance vivido durante su paso por Supervivientes 2020, Hugo Sierra e Ivana Icardi se han dado una segunda oportunidad y han vuelto a pisar juntos un plató de televisión para hacer oficial su relación y acallar las voces que los acusan de "montajistas" por ser exparejas, respectivamente, de Adara y Gianmarco. Además, el uruguayo ofreció algún que otro detalle en Sábado Deluxe sobre cómo fue el sexo que mantuvieron en la isla.

En este punto, Hugo Sierra explicó que no utilizó preservativo cuando mantuvo relaciones con Ivana Icardi y justificó el uso de la "marcha atrás" de la siguiente manera: "Yo creo que no pasa nada porque controlo bien y no creo que haya pasado. Ni salpicón ni ni no salpicón. A los 25 se controla poco, pero a partir de cierta edad...", ha dicho, ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez.

"Pues muy mal", le ha respondido el presentador, a lo que Hugo Sierra continuó explicando que antes de irse a la isla "te hacen examen de todo, de urólogo y de todo, te hacen todo tipo de test". Esta afirmación fue corroborada, entre risas, por los colaboradores de Sálvame que se encontraban en el plató.

A pesar de las justificaciones, Jorge Javier no se mostró nada convencido: "Lo de la marcha atrás es una cosa muy antigua", concluyó.