Beiras califica a Feijóo de "colaboracionista del fascismo más brutal"

Beiras acompañó al candidato de Galicia en Común-Anova Mareas por la provincia, Miguel Anxo Fernán Vello, en un acto al que asistieron medio centenar de simpatizantes y miembros de la lista por Lugo. El veterano político consideró a Feijóo "colaboracionista" por su relación con el líder de su formación a nivel estatal, Pablo Casado, que "tiene un comportamiento sedicioso", al igual que Vox.

Existe, defendió, "un imperativo ético" de "echar a los usurpadores de las instituciones". "Hay que echar a Feijóo del gobierno", dijo y llamó a que Galicia no vuelva a dar una mayoría a los populares en el Parlamento, puesto que, si no, "acabarán con este país incluso físicamente". En 11 años, criticó, "no hicieron nada por Galicia" y en la actualidad hay "dos pandemias": la del coronavirus y la del "fascismo".

Beiras manifestó que "las fuerzas de izquierda deberían unirse" para acabar con el "reinado del PP". Si la gente no vota a la izquierda, agregó, "habrá peste para mucho tiempo".

Por su parte, Fernán-Vello se mostró "convencido" de que a partir del día 12 de julio "se iniciará un nuevo tiempo político en Galicia". Su partido, aseguró, "estará en la primera línea" para "reorientar, reconstruir y avanzar en el progreso y bienestar de las personas".

El candidato auguró que su partido "va a dar una gran sorpresa en las elecciones" para cambiar el gobierno de la Xunta de Galicia y "echar democráticamente" a Feijóo de la Presidencia.