La última operación estética de María Patiño: "Ahora tengo unas manos de una niña"

La presentadora María Patiño es una habitual en lo que a cambios de imagen se refiere, unos retoques que ella misma reconoce y sobre los que se ha mostrado siempre orgullosa: "Me operé la nariz y varias cosas más. Pero soy la misma persona", aseguraba recientemente en el plató de Sálvame al ver imágenes suyas en las que se apreciaba el gran cambio físico.

El último retoque estético al que se ha sometido no ha sido en la cara, sino en sus manos. La conductora de Socialité se ha realizado unas filtraciones de ácido hialurónico para dejar su piel más hidratada y tersa.

"Puede impresionar un poco pero es completamente indoloro y en una sesión la paciente se va con las manos rejuvenecidas", asegura el doctor Juan Miguel Pérez Díaz en una publicación en Instagram en la que aparece junto a Patiño.

"Me ha parecido magia", ha indicado la presentadora. "Me has dicho que a medida que vayan pasando los días se me iba a notar más, pero para mí ha sido un efecto absolutamente instantáneo. Ahora tengo unas manos de una niña", ha añadido desde la camilla de tratamiento.