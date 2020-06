Cómo es el tratamiento de Mila Ximénez para vencer el cáncer

La periodista Mila Ximénez no ha dejado de recibir muestras de apoyo y cariño por parte de sus compañeros, así como tampoco ha dejado de lanzar mensajes positivos desde que anunció que padecía un cáncer de pulmón. "Empezamos la batalla", dijo este viernes en su primera visita al hospital. En esta lucha, la colaboradora recibirá un tratamiento que consistirá en una parte deinmunoterapia y otra de quimioterapia "para que el cáncer no se siga ramificando y que se duerma", ha contado.

Este proceso, según ha explicado, se repetirá cada tres semanas durante un periodo aproximado de seis meses. Este tratamiento, indican los expertos, tiene sus efectos secundarios: "Puede tener náuseas, vómitos, caída de pelo. Esto último depende porque, a veces, se les pone un gorro frío para evitar que se caiga el cabello", explica un oncólogo a la revista Semana.

El tratamiento con inmunoterapia también le puede provocar una bajada de defensas, anemia y cansancio, entre otros efectos, prosigue este experto médico. La colaboradora de Sálvame, de 68 años, pasará este proceso rodeado de los suyos, que en todo momento le han dado apoyo y le están ayudando a mantener esa actitud tan positiva y necesaria ante la enfermedad.

Con la radioterapia, añade el oncólogo, "los efectos son más locales, es decir, si se la dan después sola y sin combinarlo con quimioterapia, se encontrará más o menos bien. Tendrá cansancio y localmente puede tener molestias en pecho o espalda", ha asegurado. Los pacientes que se encuentran en esta etapa "se suelen encontrar bastante mejor".

Respecto a si es necesario permanecer o no hospitalizado, este experto indica que, aunque puede depender del caso, por lo general no es necesario ingresar en un centro hospitalario. "La quimio inmuno es un tratamiento qu se pone en vena, normalmente no hay que ingresar. Se suele recibir durante unas horas y luego vuelves a tu casa", concluye.