Primera visita al hospital de Mila Ximénez tras anunciar que padece cáncer: "Empezamos la batalla"

Desde que lo anunciase, Mila Ximénez sabía que su día a día había cambiado, que su relación con el mundo había cambiado, y que todo en su vida se enfocaba a superar el cáncer de pulmón que le habían diagnosticado. Este viernes ha sido su primera visita al hospital y ha querido precisamente dar a conocer no sólo cómo se encuentra sino cuál va a ser su relación con la prensa a partir de ahora.

La colaboradora de Mediaset se ha acercado al centro hospitalario para que le realizasen las diferentes pruebas pertinentes antes de comenzar el tratamiento, que se dividirá en una parte de inmunoterapia y otra de quimioterapia. Lo ha hecho acompañada de una de sus hermanas.

No hay que olvidar que los tres hermanos de Ximénez, Encarnación, Concha, y Manolo, (estos dos últimos la visitaron este miércoles en su domicilio para ver cómo se encontraba) han superado la enfermedad, por lo que para ella se han convertido aún más si cabe en ejemplos a seguir.

Este viernes precisamente, la tertuliana de Sálvame, que cumplió el mes pasado 68 años, ha ido con su familia al restaurante El Qüenco de Pepa para compartir impresiones y hablar sobre cómo va a ser su relación con la prensa, algo que poco después ella misma se encargaba de desvelar.

A los periodistas allí congregados, Ximénez, visiblemente emocionada, quiso agradecer el cariño que ha recibido, así como pedía comprensión y que le dejasen su propio espacio y tiempo para comenzar este duro trámite que ahora inicia en su vida.

"Hoy he salido, ya a partir de mañana vendrá lo gordo y me quedaré en casa", comenzaba explicando, dando a entender que no serán tan habituales sus palabras ante los micrófonos. "Así que agradezco muchísimo todo, el respeto que habéis tenido, pero yo no voy a salir mucho ahora; entiendo vuestro trabajo y muchas gracias", afirmaba.

Mila Ximénez, acompañada de sus hermanos Concha y Manolo. KAB / GTRES

"Simplemente deciros que necesito mi espacio", recalcaba la sevillana, antes de responder a la periodista que le preguntaba cómo estaba su hija Alba "A ver... ¿cómo te lo tomarías tú?". "Estamos en la guerra, en la lucha y empezamos mañana la batalla y ya está, a ver qué pasa", incidía.

Mila Ximénez, al borde de la lágrimas que le ocultaban unas grandes gafas de Sol y su mascarilla, explicaba que este sábado inicia "el tratamiento" y "a la otra semana o así" ya principia "la quimio fuerte". "Ya no podré atenderos mucho", se le escapaba a la televisiva.

"Mucho miedo", acertaba a decir en un momento dado, recordando que tiene "ganas de ver a Alba" pero que no sabe "cuándo va a venir por esto", decía haciendo referencia al coronavirus. Y a sus nietos ya los verá en Marbella "porque ellos no pueden saber nada".

"No me estoy escondiendo, ya lo he dicho. Tengo cáncer y tengo que superarlo", decía tras volver a agradecer a los periodistas el respeto y hasta recordar los nombres de algunos de los allí congregados antes de coger un taxi para alejarse a descansar.