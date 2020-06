María Pombo confirma que está embarazada con un emotivo vídeo de su ecografía: "Llega para alegrarnos la vida"

La influencer María Pombo, de 25 años, acaba de confirmar que está embarazada. De este modo, su marido Pablo Castellano y ella ampliarán la familia en pocos meses.

La joven madrileña, que se casó en verano del año pasado con su pareja, ha anunciado la noticia con un emotivo vídeo en Instagram en el que se la ve de pequeña y se oye la voz de su padre diciendo que ella siempre decía que de mayor quería ser madre: "Era su gran vocación".

Después, se la ve en el médico haciéndose una ecografía, seguido por fotos de la pareja con imágenes del bebé en el vientre y con el test de embarazo.

La pareja siempre aseguró que querían tener familia numerosa, y parece que ya están decididos a empezar a formarla. Sin duda, es una gran noticia que llega a la vida de María Pombo y Pablo Castellano, en mitad de una época en la que están afrontando diversos cambios. De hecho, recientemente la influencer anunció en sus redes que podía padecer esclerosis múltiple y que está a la espera de recibir los resultados de las pruebas.

Aun así, esto no les quita la sonrisa y las ganas de traer un niño al mundo, al que ya esperan con ganas y que seguro les traerá felicidad: "Llegas para alegrarnos la vida".

"Aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más", escribió la joven en su publicación publicada hace unas horas pero que ya acumula más de 540.000 reproducciones y cientos de mensajes de enhorabuena. "No has nacido y ya te queremos".