Simón, sobre la posible llegada de turistas infectados: "Los viajeros no son un riesgo si no tienen el virus"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha defendido en su intervención en rueda de prensa este jueves que "los viajeros no son un riesgo si no tienen el virus", al ser preguntado por cuál era su mayor preocupación para el comienzo del verano.

Ha afirmado que "no hay que tener miedo de los viajeros que puedan llegar" aunque manteniendo cierto control, "al igual que controlamos todos los casos posibles en España". "Controlar a todos los viajeros que puedan tener sintomatología o puedan ser casos posibles", ha destacado

Sin entrar a especificar en qué consisten dichos controles, Simón dice que se están implementando medidas de control "tanto en puertos y aeropuertos como a nivel interno para tratar de reducir los riesgos asociados a los viajes nacionales e internacionales".

"Todo esto se está poniendo en marcha", ha declarado. Ha querido dejar claro que aún se está en "proceso para algunas cosas", pero que otras ya han sido implementadas. Ha recomendado mantener "cierta tensión" pero sin plantearse las cosas "con una angustia excesiva". "Pero no estar angustiado no implica no comportarse como se debe".

Respecto al verano y a la nueva normalidad, ha señalado que el decreto de nueva normalidad establecerá una medidas comunes para toda España y que, al depender algunas de ellas del comportamiento individual, por su parte se intentarán promocionar "para que todo el mundo las entienda".

Algunas de estas medidas serán "muy específicas", como las relativas a las medidas de protección en medios de transporte masivo. Aparte de esa base que se dará desde el Gobierno central, ha explicado que las comunidades autónomas tendrán capacidad para legislar "otros aspectos que pueden influir en la transmisión", como el ocio nocturno o la apertura de algún evento masivo.

Ha recordado que la movilidad entre comunidades autónomas se recupera con el final del decreto de alarma, pero ha recomendado "no moverse cuando no es necesario" hasta que no haya un nivel de transmisión cercano a 0.