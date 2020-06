Marta López Álamo responde a todas las preguntas sobre sus cambios estéticos

Aunque Marta López Álamo tiene solo 22 años, ya ha pasado unas cuantas veces por el quirófano. La pareja de Kiko Matamoros nunca ha negado sus cambios estéticos, ya que después de estos se siente totalmente feliz consigo misma.

A pesar de las críticas que recibe por redes sociales, ella informa de todo a su público y esta vez les ha contestado todas las dudas que tenían sobre sus cirugías de pecho y nariz. Mediante su cuenta de Instagram, la influencerabría una especie de consultorio para sus 166.000 seguidores.

La joven, que ha confesado que en su día padeció trastornos alimenticios, se ha sincerado sobre todos sus retoques. Empezando por explicar que “se ha operado la nariz una vez y el pecho tres veces” y reconociendo que “nunca le ha tenido miedo al quirófano”.

Sus posoperatorios siempre han sido muy buenos, por ello, no dudo en volver a cambiarse el pecho hasta que le gustase el resultado: “Me he operado por encima del músculo. Me cambié la prótesis: cuando me operé por primera vez me puse 320, después 400 y ahora 380. Visualmente no se nota casi nada”.

Por otro lado, la modelo ha admitido que lo que más le preocupaba era la operación de nariz, que solo consistía en afinarse el tabique: “Iba cagada a la operación de nariz pero no duele nada. No te enteras, es anestesia local con sedación y cuando despiertas estas todavía con la sedación. Los primeros dos días estás super drogui con la medicación”.

Asimismo, López ha explicado que recientemente se ha sometido a un tratamiento con hilos para levantar sus cejas consiguiendo una mirada rasgada a lo Foxy eye y la micropigmentación de labios, cuyos efectos secundarios todavía está sufriendo.

Terminando la ronda de preguntas, Marta ha desvelado que “no piensa volver a pasar por el quirófano” por el momento, ya que está encantada con su cuerpo. “Todos los complejos o partes que quería mejorar de mi cuerpo lo he hecho y estoy muy contenta, la verdad”, ha sentenciado.