Marta López Álamo se sincera y contesta a las preguntas más curiosas de sus seguidores

Hace unos días, Marta López decidió mostrar a sus más de 150 seguidores como cambió su cuerpo a raíz de la anorexia nerviosa que padeció desde los 13 a los 17 años. La modelo publicó una fotografía de sus estrías en los glúteos, debido a los cambios de peso que tuvo.

Ahora, la influencer continuó "desnudándose" en sus redes sociales y por eso, respondió una ronda de preguntas personales que le enviaron sus seguidores por Instagram.

Además de desvelar que había probado el alcohol pero que nunca había llegado hasta el extremo de emborracharse, la novia de Kiko Matamoros quiso hablar del amor, un tema donde no lo ha pasado del todo bien.

Marta contestó que se había sentido traicionada por algún chico, aunque ahora se encuentra muy enamorada de su actual pareja. Una relación muy criticada por la diferencia de edad. "Siguen haciéndolo y me sigue dando igual. Besos", escribió.

También, quiso responder sobre sus inseguridades, porque a pesar de tener un cuerpazo, Marta se ha sentido alguna vez "fea". La modelo intenta sacar su mejor versión por redes sociales, donde es habitual verla posar con lencería o bikinis, algo que no terminan de entender algunos de sus seguidores.

"Me encanta que sea una mujer la que me lo pregunte. Demuestra la sociedad tan retrógrada e hipócrita que somos. Me pongo la ropa o la poca ropa que me da la gana porque me da la gana, y sobre todo porque es MI CUERPO y cada uno hace con él lo que quiera. Y me encantan los bikinis, la lencería y los jerséis de cuello alto. Siento si no le parece correcto o lo suficientemente recatado por mi parte", contestó a una seguidora.