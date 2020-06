Marta López sufre un efecto secundario al realizarse su último retoque estético

No es la primera vez que Marta López se somete a un tratamiento de este tipo, ya lo hizo operándose el pecho hasta tres veces. Pero al avanzar de fase en el estado de alarma, la novia de Kiko Matamoros decidía hacerse una micropigmentación en los labios.

Este tratamiento no ha tenido el resultado deseado para la influencer: le ha salido un herpes como efecto secundario y le ha impedido hablar estos días.

Ella misma lo confesaba a través de su cuenta de Instagram para explicar su ausencia en las redes.

"Me paso por aquí para hablaros por stories porque me ha salido un herpes en la boca a raíz de hacerme una micropigmentación", explicaba. Además de la dificultad que tenía para hablar tras recibir el tratamiento, le ha impedido desarrollar su vida con normalidad.

Tras esta confesión, quiso tranquilizar a sus seguidores al reconocer que era algo que entraba dentro de la normalidad y ya había podido controlarlo. "Si eres propensa a los herpes es muy probable que te salga uno cuando te lo haces. Pero no pasa nada porque el color que se me ha quedado es el que quería. Ya se ha bajado y no es tan rosa", aclaraba.