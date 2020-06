Choque en el Congreso entre Olona y Montero: "A las ancianas en residencias, su feminismo solo les ofrece morfina"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido este jueves ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados para anunciar una ley de tiempo corresponsable para garantizar el derecho a la conciliación y al trabajo en condiciones de igualdad. En su intervención, la diputada de Vox Macarena Olona ha aprovechado para arremeter contra el discurso feminista de Montero.

La diputada de Vox ha arrancado su intervención afirmando: "Íbamos a hablar de reconstruir pero en este caso de reconstruir discursos". Olona ha recordado unas palabras pronunciadas por la ministra en febrero, cuando afirmó que, cuando una mujer denuncia una agresión sexual, "se le pregunta si va vestida con una minifalda. Esto está ocurriendo en nuestro sistema judicial porque falta perspectiva de género y se sigue pensando si somos busconas o bailamos provocativamente".

Para Olona estas afirmaciones evidencian una "profunda ignorancia" del sistema judicial y policial español y ha añadido que espera que se supla "dentro de muy pronto conforme se cercan las investigaciones de la audiencia nacional sobre la tarjeta SIM destruida". "La realidad señora ministra es que usted es como los malos periodistas, no permite que la realidad le estropee, en este caso, un buen discurso".

Ha acusado a Montero de esconder "verdaderas obsesiones patológicas e ideológicas" y la ha cuestionado sobre el veto a la investigación "en Baleares sobre esas 16 menores tuteladas que fueron objeto de abusos sexuales".

Sin embargo, el momento más tenso, en el que la ministra se ha llevado las manos a la cabeza, se ha producido cuando la diputada de Vox ha afirmado que "cuando las víctimas de violencia son mujeres de guardias civiles, su gobierno y su ministerio a quienes aplauden es a los agresores", en referencia al caso de Alsasua. "La realidad es que cuando las mujeres son ancianas y están en residencias, su feminismo ya no es válido porque todo lo que les ofrecen es morfina".

Finalmente, Olona también ha hecho alusión a la cultura del esfuerzo que según ella prima en su partido en oposición al feminismo de Montero. "Nosotros creemos en la cultura del esfuerzo y las mujeres de Vox son libres y empoderadas y no tenemos ningún tipo de complejo, señora ministra". "Si quiere que su Ministerio sea útil para España, lo mejor que pude hacer es disolverlo", ha espetado Olona.

Montero ha calificado esta intervención de "irrespetuosa" y poco patriótica porque "ofende al Gobierno legítimo de España". En cuanto a la cultura del esfuerzo, la ministra ha respondido que "en este país no hay una brecha laboral del 22% porque las mujeres no se hayan esforzado. Si en este país hay una desigualdad estructural que hace que el 90% de los ajustes de jornada para el cuidado de niños y niñas, personas dependientes o mayores, lo asumen las mujeres, no es porque las mujeres se esfuercen menos, señora Olona, es porque hay una desigualdad estructural que se llama machismo, patriarcado".