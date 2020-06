Otegi afirma que, tras el 12J, se conformará un "Gobierno de 'ninis', ni abertzale ni socialista" entre PNV y PSE-EE

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Otegi ha indicado que, tras el 12J, va a haber un Parlamento con una mayoría abertzale "abrumadora" -dos tercios de los parlamentarios-, pero "otra cosa es, si eso se hace operativo en términos políticos o no".

También ha apuntado que va a haber mayoría absoluta para hacer un gobierno de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE pero "todo el mundo sabe que lo que va a pasar al día siguiente es que se va volver a reeditar un gobierno que yo definiría de 'ninis', ni abertzale ni socialista".

"Los socialistas van a poder seguir vendiendo que están en ese Gobierno para moderar al PNV, para que el PNV no haga tonterías, ni aventuras soberanistas, a eso le llama ser abertzale, y el PNV lo que va a hacer es coaligarse con alquien que se lo pone muy fácil, tirado", ha señalado.

Otegi ha afirmado que es un Gobierno de "neutralización mutua". "Si uno escucha a Mendia, dice que tienen que estar en el Gobierno para moderar al PNV, para que no haga tonterías como las catalanas, para que renuncie a ser aquello para lo que nació, un partido que busca la independencia de país y se jacta el PSOE de que hace esto. Y el PNV construye una mayoría con la gente que se lo pone fácil, que no le va a disputar en ningún terreno, ningún tipo de medida", ha apuntado.

A su juicio, van a construir un Gobierno que "no puede hacer frente a los retos que hay como país" y Euskadi "necesita otro rumbo". "Cómo ese Gobierno va a hacer la transición ecológica si tiene el país construyendo incineradoras (...), quiere hacer la transición digital un Gobierno que ha vendido Euskaltel, la única empresa que había en el sector, y se ha vendido a un fondo buitre", ha añadido.

Otegi cree que este Gobierno "está a otra cosa" y tiene un modelo de gobernanza que "no se ajusta a los tiempos". "Seguir pensando que esto se dirime entre mayorías parlamentarias más o menos sólidas entre élites políticas, me da que esto no va a funcionar", ha manifestado.

ENCUESTAS

Por otra parte, sobre los datos de las encuestas electorales, que sitúan a EH Bildu como segunda fuerza, ha afirmado que "la más importante" es la del 12 de julio, aunque cree que "manifiestan unas ciertas tendencias". A su juicio, el "shock" vivido por el país no sabe hasta qué punto "eso psicológicamente va a afectar a la gente o va a animar a la gente a ir a votar". "Creo que existen determinadas incógnitas", ha señalado.

De cara a estas elecciones, ve "dos grandes posibilidades a elegir", una la liderada por la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que es una "opción progresista que considera que no hay que volver a la casilla de salida sino que hay que cambiar las cosas". En la otra parte, estaría la que representa Iñigo Urkullu, que "plantea volver a la casilla de salida", lo que, a su juicio, sería "cometer los mismos errores que han traído aquí".

Por otra parte, ha asegurado que sigue pensando en que no se deberían haber convocado las elecciones para el 12 de julio, porque, desde su punto de vista, "la salud era lo primero y es lo que había que primar"

Otegi ha indicado que "las últimas noticias son las que son" y se han producido en Euskadi "algunos rebrotes" que dicen que están "controlados" y se están dando "noticias bastantes preocupantes" como los contagios en China o en Alemania".

Por ello, ha hecho un llamamiento a las autoridades públicas, fundamentalmente para que "actúen con responsabilidad, y a la gente a que se cuide mucho" porque el virus "está ahí y a ver cómo evoluciona".

Tras indicar que "si uno no tiene salud no tiene absolutamente nada", ha afirmado que consideraban "más prudente" no hacer las elecciones, pero no solo por razones sanitarias, sino porque cree que se debería haber aprovechado estos meses para hacer una mesa en la que poder "hacer frente a los problemas sanitarios sociales y económicos".

"Desgraciadamente se ha optado por una confrontación en términos partidistas, electorales y nosotros vamos a procurar poner encima de la mesa cuáles son nuestras recetas", ha afirmado Otegi, que ha recordado que su propuesta fue haberse confinado tres semanas aprovechando la Semana Santa para "hacer posible la desescalada y preparar el desconfinamiento con seguridad".

En este sentido, Otegi ha manifestado "ciertas dudas" de que Euskadi esté preparada para una segunda ola. "Se puede preguntar en cualquier hospital a la gente es que trabaja en Osakidetza", ha indicado.

A su juicio, se ha tomado la decisión de que hay que "convivir con el virus" y "se va a primar la desescalda". En opinión de Otegi, "se está jugando un poco a la lotería" y cree que "un ingrediente de prudencia nunca viene mal". En este sentido, ha afirmado que le llama la atención que el neoliberalismo haga "constantes apelaciones a la responsabilidad individual" cuando el "mayor responsables es la administración pública".

"Y si la administración pública se pasa el día diciendo que esto va bien, que esto está controlado, que todo el mundo puede salir pues qué queremos que haga la gente; lo que va a hacer, que es salir y tomar las medidas cada vez más relajadamente. Eso supone un peligro, sí", ha dicho.

Otegi ha indicado que son conscientes de que hay que "levantar el país" y, por ello, plantearon "dejarse de elecciones" y debatir sobre esta cuestión. "Vamos a decir, primero, cómo nos levantamos, segundo, qué rumbo decidimos y tercero, ya veremos después con qué tipo de alianzas se pueden construir las nuevas políticas públicas en el país", ha agregado. A su juicio, introducir "la variable electoral" puede "impedir hacer este tipo de cosas".

"No sería mejor que ahora estuviéramos debatiendo todas las formaciones políticas, sociales y sindicales en torno a una mesa, una en Navarra y otra en los tres Territorios sobre qué medidas económicas adoptados, qué prioridades establecemos, cómo ayudamos a la gente a levantarse", ha manifestado. A su juicio, sería "mucho más eficaz y responsable" pero "se ha optado por unas elecciones".

Cuestionado por si cree que el Gobierno central ha actuado mejor que el vasco, Otegi ha indicado que "no se trata de hacer un examen sobre lo que ha hecho uno", aunque ha destacado que en Madrid hay una "mesa de reconstrucción" en el Congreso de los Diputados en la que están todas las fuerzas políticas.

"Por qué no existe esta mesa aquí, cuál es la razón por la que estemos juntos en una mesa en Madrid y no seamos capaces de montar esta mesa aquí", se ha preguntado.

Otegi, tras manifestar que no quería entrar en la crítica gratuita ni encrespar el debate político, ha manifestado que el PNV ha trasladado que ha hecho un Plan nacional de reconstrucción, en referencia al que el Gobierno Vasco ha trabajado con los diputados generales.

Tras asegurar que "nacional" no puede ser, si es de tres territorios, ha manifestado que es un plan que hecho "por el PNV con la gente del PNV". "¿Esto qué sentido tiene? Tú puedes construir un Plan de reconstrucción que es necesario y luego adoptar un nuevo rumbo pero esta es la opción partidista. Nosotros desde la izquierda queremos un nuevo rumbo, pero un plan de reconstrucción no debía abrirse a las universidades, a las empresas, a los sindicatos, a todo el mundo", ha señalado.

A su juicio, eso hubiera sido "más sensato y racional" que "entrar en un debate electoral" en el que "algunos tienes mucho interés en crispar y en elevar el tono".