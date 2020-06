Tamara Gorro se traslada a Madrid por la salud de su abuela: "Las próximas 48 horas son las más importantes"

La vida le está poniendo muchos obstáculos a Tamara Gorro en los últimos meses. A la lesión y contagio de su marido, y el confinamiento alejada de sus hijos, se le suma el delicado estado de salud de su abuela.

La familiar fue ingresada inesperadamente en el hospital de Móstoles y ahora, tras someterse a una operación, la pareja de Ezequiel Garay se ha tenido que trasladar a Madrid para estar con ella en la evolución posoperatoria, puesto que según los médicos “las próximas 48 horas son las más importantes”.

No ha querido desvelar aún las causas del ingreso, lo que sí especificó es que no tenía nada que ver con el coronavirus. Desde aquel momento, Gorro ha estado muy pendiente de su abuela en la lejanía, ya que por el estado de alarma no puede viajar entre comunidades.

Este jueves, Tamara Gorro estaba “muy preocupada” por la operación: “No he dormido absolutamente nada, es normal, los nervios es lo que tienen. Por la mañana voy a estar más desconectada porque estoy pendiente de mi abuelita”, detallaba la influencer.

Horas después de estos stories, la segoviana compartía un vídeo desde su coche contando que “le habría encantado estar junto a su abuela desde el primer momento, como cualquier persona cuando tiene un familiar enfermo. Pero, evidentemente, debido a las circunstancias, no se puede viajar entre comunidades y por eso estaba allí”.

La intervención quirúrgica de su abuela “ha salido bien, aunque ha habido una pequeña cosita”. Sin embargo, por adelantarse a lo que pueda ocurrir, ha pedido los justificantes y se traslada a la capital. “Me he quedado con mucha angustia y he llamado a la policía para informarme”, detallaba.

La presentadora ha querido explicar todo en su cuenta de Instagram para que sus seguidores no la juzguen. “¿Por qué hago esto? Pues quiero prevenir. Si alguien me ve por Móstoles que nadie piense que he mentido”, concluía.